Pehuajó: Detectaron un caso de triquinosis en en laboratorio municipal￼

Personal especializado de la Secretaría de Salud de Pehuajó, detectó un caso de triquinosis, durante el análisis de las pruebas que realizaron en el Laboratorio de Zoonosis, del Departamento de Bromatología Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud.

El mismo arrojó resultado positivo en un animal y se informó que la mercadería fue decomisada e incinerada, tras la intervención del personal del área mencionada

El veterinario Claudio Ilari, explicó que el dueño del cerdo remitió prueba del animal al laboratorio municipal para el análisis, arrojando resultado positivo para triquinosis. Luego del análisis, se procedió al decomiso e incineración de la carne, para la destrucción del parásito.

Además caratuló como muy importante que los productores que faenan para consumo propio o quienes compran animales, remitan la prueba correspondiente al laboratorio municipal para su análisis. “Todos deben remitir prueba de la entraña del animal, que es donde se puede observar el alojamiento de la bacteria. La misma no debe ser menor a los 100 gramos y llevarla a la Secretaría de Salud Municipal, Artigas 821, para la realización del exámen correspondiente”.

Del procedimiento participó el veterinario Claudio Illari y personal municipal, quienes informaron que fue efectuada la denuncia al Ministerio de Asuntos Agrarios para que dicho organismo realice el seguimiento epidemiológico correspondiente y actúe en consecuencia.

Consultado el Secretario de Salud Municipal, Dr. José María Picheto expresó: “Pehuajó se encuentra en una zona endémica en la que hay triquinosis, razón por la cual resulta sumamente importante el compromiso de todos los productores, no solo en el cuidado y mantenimiento de los espacios de la crianza, sino también en lo que respecta al contralor, ya que solo con remitir una prueba de entraña se puede evitar la expansión de la bacteria y por consiguiente el contagio de la triquinosis”.

Claudio Illari explicó que la triquinosis es una enfermedad muy difícil de erradicar en los humanos, razón por la cual y junto a José María Picheto, pusieron énfasis en seguir desalentando el consumo de chacinados sin rótulo, para que no haya contagio.

RECOMENDACIONES

En sobradas oportunidades, la Municipalidad de Pehuajó a comunicado medidas y recomendaciones a tener en cuenta antes del consumo o adquisición para el consumo de productos elaborados con carne porcina.

La mejor prevención es el control.

Todo ciudadano debe saber de donde proviene lo que está consumiendo. Por esa razón resulta indispensable respetar los siguientes consejos:

No debes comprar, ni consumir carnes o chacinados que NO tengan rótulo y provengan de establecimientos NO autorizados para su elaboración, como así tampoco de la venta particular.

El método mas adecuado para la destrucción de la triquina, es cocinar la carne a 80 grados por más de 20 minutos. De esta manera, el parásito se destruye.

Comerciantes, no deben adquirir mercadería que no haya pasado por cabina sanitaria.

Productores no deben alimentar los cerdos en sitios donde habitualmente se arroje basura, ya que estarían convirtiendo su lugar de crianza, en un foco infeccioso.

Recordá que la salazón y el frío no destruye la triquina, aunque la congelación a -25 grados durante más de 15 días, destruye el parásito.

Desde la Secretaría de Salud resaltaron que ante cualquier inquietud, deben llamar a los teléfonos 474285 o 478923, o concurrir a la sede de dicha Secretaría, ubicada en Artigas 821.

NO CONSUMA PRODUCTOS CHACINADOS O EMBUTIDOS SIN RÓTULO.