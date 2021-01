Pedro Cahn criticó la vuelta a clases presenciales y pidió vacunar a los docentes

El médico infectólogo, Pedro Cahn, quien integra el comité de expertos que asesora al Gobierno, opinó este domingo sobre el regreso a las clases presenciales para los niveles primario y secundario, y afirmó que “decir ‘abran las escuelas’ sirve solamente para hacer marketing político”.

En diálogo con FM Millenium, Cahn sostuvo: “Estoy totalmente de acuerdo con que hay que retomar la actividad presencial en las escuelas, pero veamos cómo lo hacemos. Es irresponsable decir una fecha para calmar a los padres”.

En este sentido, el director de la Fundación Huésped cuestionó la consigna “abran las escuelas”, que en los últimos días fue bandera de muchas figuras de la oposición, incluyendo al expresidente Mauricio Macri, y la consideró como una cuestión de “marketing político”., profundizó el especialista durante la entrevista radial.

Y agregó: “Vos abrías las escuelas, que me parece perfecto, pero ¿cómo viaja la gente? Si nos vamos a manejar con la burbuja, ¿qué hacemos con los maestros que tienen tres escuelas? Hay muchas cosas para resolver.

Por último, el infectólogo lanzó: “Hay provincias que van a abrir presenciales y otras 50 y 50 o por turnos, todo va a depender de la situación epidemiológica que tengan. No somos el único país que durante un año no tuvo clases, esa es una de las afirmaciones que no corresponde”.

Esta semana, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, anunció que las clases comenzarán de manera presencial el día 17 de febrero en el distrito, y presentó “Primero la Escuela”, un plan estratégico que consta de cuatro puntos.

En tanto, la Provincia, según indicó su ministra de Gobierno, Teresa García, iniciará su ciclo lectivo el día 1 de marzo, aunque combinará las modalidades presencial y virtual, haciendo caso a la situación de cada establecimiento en particular.