Paulo Vilouta se abrió una cuenta de Tinder en vivo: “Busco una amistad con derechos”

Luis Novaresio lo ayudó a registrarse y no pudo contener la risa al escuchar los datos que incluyó en el perfil.

Paulo Vilouta reconoció que no se lleva muy bien con la tecnología y sus compañeros de radio La Red quedaron sorprendidos. Le preguntaron si de casualidad tenía una cuenta de Tinder y ante la negativa no dudaron en ayudarlo. Luis Novaresio y su locutora le crearon un perfil y no pudieron contener la risa al escuchar los datos con los que completó el registro.

“No quiero problemas”, anticipó, pero le pidieron que se relajara y se dejara llevar por el cuestionario. Para la foto de perfil, le recomendaron alguna del verano donde aparezca en la playa y en cuero. “Algo tenés que mostrar”, le dijo su colega.

Acto seguido, Vilouta comenzó a ventilar algunas cuestiones del ámbito privado: “¿Habilidades? Pocas. ¿Se piensan que alguien mira esas estupideces? Pongan que soy un hombre tranquilo. Esa es la frase que me define, un hombre sin mambos del pasado. Y también pongan que busco una ‘amistad con derechos’”.

Y continuó: “Mido 1,74 y peso 80kg. Tengo 55 años y mi piel es blanca, tirando a bronceada. Me gusta el sol. Soy de escorpio. Busco gente joven, de entre 25 a 35 años. No estamos para geriátricos. Me gusta el color azul y uso un perfume fuerte. ¿Mi lugar en el mundo? Me gusta el sol y el mar. Las películas las prefiero de drama y de amor”.

Sus compañeros le recomendaron que no pusiera que tiene stents. Sin embargo, lo hicieron quedar como una persona a la que le gusta mucho la actividad física.

“Pongan que hago funcional. No estoy en el veraz y soy propietario con cochera. ¿Sexo en la primera cita? Si da, da. Sexo grupal no. Me alimento de forma sana. Por los stents no hay vinos ni bebidas alcohólicas. Solo agua mineral con gas y un dedito de clericó”, concluyó remarcando que usa bóxer de ropa interior.

La salud de Paulo Vilouta

En abril, el periodista contó que le realizaron una intervención de emergencia tras presentar un fuerte dolor en el pecho. Tras recuperarse del coronavirus se hizo un chequeo general y el médico advirtió algo en su corazón. “Cuando me revisan detectan que tengo algo común que es un arritmia, que puede ser emocional o física, yo pensé que era emocional por todo el esfuerzo que vengo haciendo. Entonces me hicieron una ecografía cardíaca, y después un eco stress y descubrieron que durante el esfuerzo la arritmia se pronunciaba. Entonces me hicieron algo que es como el viejo cateterismo, descubrieron que había una arteria que no estaba ciento por ciento plena, y ahí mismo decidieron ponerme un stent y destaparla”, relató en su ciclo radial.

Paulo Vilouta reconoció que jamás había sentido molestias, pero que la muerte de Mauro Viale lo devastó: “Lo atribuí a la situación emocional que viví con la familia de Mauro. Sentía como si tuviera una plancha de acero en el pecho. Cuando el doctor me dijo que tenían que destapar, le dije ‘hacé lo que tengas que hacer pero no me cuentes mucho’”.

Afortunadamente, el procedimiento fue exitoso y se recuperó muy rápido.