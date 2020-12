Patricia Bullrich: “El Frente de Todos defiende a un vice que fue un ladrón”

“La del lawfare es la teoría de la no ley”, señaló la titular del PRO en Radio Mitre, apuntando a Cafiero y De Pedro. “Quieren que los funcionarios públicos si roban estén fuera de la ley”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que el Frente de Todos “defiende a un vicepresidente que fue un ladrón” en referencia a Amado Boudou, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena por la compra de la empresa Ciccone.

“La verdad es esa, defienden a un vicepresidente que fue ladrón. La teoría del lawfare sufre un golpe fuerte con esto de Boudou, que era el vicepresidente de Cristina (Kirchner)”, sostuvo la ex ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

“El nivel de irrespeto a la Corte y las instituciones lleva a que una causa que pasó por todas las instancias y todos dijeron que el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner se había apoderado de una empresa de manera ilegal, había hecho una maniobra fraudulenta, y que tenga que salir el Jefe de Gabinete a explicar toda la teoría que es la que hoy hace que Alberto Fernández sea presidente, la teoría del ‘lawfare’ para salvar a Cristina, es una cosa increíble, es la impunidad impotente…”.

“Lo importante para el pueblo argentino es que Boudou no va a poder volver a poder ser vicepresidente nunca más en la vida, nunca más en la vida va a poder volver a hacer lo que hizo, en consecuencia creo que es importante decir que en la Argentina, a pesar de los embates, hay resguardos institucionales que los que van por todo no pueden pasar…”, agregó Bullrich.

“La del lawfare es la teoría de la no ley, la teoría de que los que hacemos política, justamente porque hacemos política queremos que no se nos aplique la ley, eso es el lawfare. Quieren un país en el que los que somos funcionarios públicos, si utilizamos dinero, robamos, si hacemos maniobras extrañas, estemos afuera de la ley porque la política y la ideología nos cubren”, señaló la ex ministra de Seguridad.