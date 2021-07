Patricia Bullrich bajó su candidatura a diputada por la Ciudad: “Apuesto al 2023″

Frente al abandono del expresidente y la insistencia de Horacio Rodríguez Larreta, la exdiputada confirmó que no participará en las próximas elecciones. El camino quedó allanado para que María Eugenia Vidal encabece la lista en la Ciudad.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció este sábado que no será candidata en las legislativas de este año, aunque hará campaña para Juntos por el Cambio, y que apostará a 2023. “No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños”, dijo.

“La elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que -para esa elección- no soy imprescindible, ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar, desde la conducción de mi partido, en la construcción del futuro, y no disputando un cargo en la Legislatura”, indicó en una carta que difundió vía Twitter.