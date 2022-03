Patricia Bullrich admitió sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta

La presidenta del PRO develó sus intenciones de ser candidata para las presidenciales del 2023 y afirmó que su relación con el Jefe de Gobierno porteño está congelada.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió a su actual relación con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y marcó que hay una distancia entre ambos. De cara al 2023, aseguró que no se presentará ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en provincia.

El 2022 no es un año electoral pero las declaraciones de algunos dirigentes acercan la fecha que está pautada para el 2023. En este caso, fue Bullrich quien dejó entrever que no quiere ser gobernadora de Buenos Aires y tampoco mandataria en CABA.

“No soy de la Provincia, no me gustan esos cambios. Me parecía importante aclararlo y para dar una pista decir que si algo vale es trabajar por el país, no por la Provincia ni la Ciudad y no por desprecio sino porque hace falta un cambio nacional”, remarcó.

Fiel a su estilo, tensionó su relación en público con Rodríguez Larreta y dijo desconocer por qué la relación de ambos está en una fase de congelamiento. “No me quiero detener en pensar qué le pasó a Horacio; por qué tiene una relación cortada conmigo”, manifestó este domingo en Radio Rivadavia, para luego definir que es “una relación fluida ha dejado de fluir”.

El sábado, en una entrevista para Clarín, ya había adelantado su ofensiva discursiva contra Larreta al manifestar que su enojo podía anclarse a su posición de competidora para las presidenciales. “Mi nombre no suena ni en Ciudad ni en Provincia, lo hacen sonar porque es una forma de querer reducirme. Yo no voy a avanzar sobre nada hasta el año que viene, pero te voy a una dar una sola definición: estoy para cambiar el país, y creo que tengo lo que hay que tener para cambiarlo”, dijo.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre Mauricio Macri

La dirigente cambiemita, que estuvo activa en las últimas semanas apoyando las críticas del campo contra el Gobierno Nacional y las decisiones de su espacio sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), habló sobre el rol de Mauricio Macri dentro del armado opositor.

“Mauricio Macri está más abierto a discutir ese futuro, quizás con una libertad mayor para poder plantear aquellas cosas que cree, que piensa, que siente, y eso le da a Juntos por el Cambio y a todos nosotros una referencia respecto de a dónde vamos a ir”, analizó.

Patricia Bullrich habló de la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Respecto a la relación de la dupla presidencial y sus disidencias públicas, Bullrich sostuvo que el conflicto coloca “al país al borde de una crisis, estamos en crisis y lo tiran cada vez más“.

“Lo más importante es ir viendo qué cosas propone el gobierno, que va a ser incompatible con lo propuesto por nosotros en las elecciones: aumento de impuestos y retenciones. Todo es por lado de los aumentos con un país agotado de impuestos. No hay mucha posibilidad de encontrar un acuerdo”, cerró.