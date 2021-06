Paolo Montero, un DT confiado en ordenar el conflictivo vestuario de San Lorenzo

El uruguayo afrontará su gran desafío como entrenador a los 49 años y está confiado en que logrará controlar al plantel, uno de los temas de mayor conflicto en los últimos tiempos en Boedo

En la búsqueda por enderezar un rumbo errático, San Lorenzo tiene nuevo entrenador: Paolo Montero. El uruguayo llega a Boedo como el reemplazante de Diego Dabove y surge como uno de los responsables de apuntalar a un club que vio pasar ocho entrenadores en los últimos seis años. La primera opción del flamante manager Mauro Cetto le ganó la pulseada a Néstor Gorosito, que contaba con el consenso de una buena parte de la dirigencia azulgrana.

El ex defensor uruguayo, de 49 años, pasó como técnico por Peñarol –un interinato de tres partidos–, Boca Unidos de Corrientes, Colón de Santa Fe y Rosario Central, un espacio donde coincidió con Cetto en las mismas funciones que hoy desempeñan. La última institución de Montero como DT fue Sambenedettense, de la tercera división italiana. “Creo que esta nueva oportunidad me llega en un momento justo. Yo como entrenador me hice desde abajo y fui escalando. Es un lindo desafío y sabemos lo que nos jugamos”, dijo en ESPN.

El mundo San Lorenzo no le es ajeno a Montero, que en su época de futbolista tuvo un breve paso por Boedo en la temporada 2005-2006 y disputó 14 partidos. “Me llamó Cetto hace una semana para decirme que quería tenerme como entrenador y estoy muy contento. Es un orgullo que me contacte el gerente deportivo directamente, me dijo que conmigo dormía tranquilo. Tiene una buena imagen de mi persona”, indicó. En las próximas horas, el técnico se realizará un PCR en Uruguay y en caso de que el resultado sea negativo el lunes viajará a Buenos Aires para sumarse a los comandos azulgranas.

“Lo importante es no ser falso”

En los últimos tiempos, San Lorenzo atravesó distintos inconvenientes e internas dentro del vestuario. Varios de los mismos tenían a los hermanos Oscar y Ángel Romero como protagonistas. Montero, claro, hizo referencia al tema: “Le dije a Cetto que con el tema del vestuario no hay problema, lo importante es no ser falso. En Central me dijeron que tuviera cuidado con Teófilo Gutiérrez y nunca pasó nada. Yo me manejo con los códigos que me enseñó mi padre: mirando a la gente a los ojos y de frente. En estos cinco años que llevo como entrenador nunca tuve problemas con nadie”, sostuvo.

Otro de los puntos que Montero deberá tener en cuenta es el económico. El presidente Horacio Arreceygor dejó en claro que uno de los objetivos en el corto plazo es reducir un 40% el presupuesto del fútbol profesional. Así, la idea es negociar a varios futbolistas. El propio técnico uruguayo admitió el interés de Boca por contratar a Franco Di Santo.

¿Qué pasará con los hermanos Romero? Actualmente se encuentran con el seleccionado de Paraguay, pero la realidad es que sus continuidades en el Ciclón no están aseguradas. Montero, en tanto, quiere contar con los gemelos. “Me hablaron algunas cosas de ellos, aunque ya lo sabía desde antes. Honestamente, la menor preocupación que tengo es el vestuario. Yo vengo a trabajar y tengo una premisa: no te toco tu futuro, pero vos no me toqués el mío. Sé que esta es una gran chance en mi carrera. Estoy llegando a San Lorenzo, a un grande de la Argentina. Yo jamás entro a un vestuario, y si lo hago es porque los líderes no supieron resolver algo en particular”, enfatizó. Y añadió en relación a los paraguayos: “Yo le dije a Cetto que los quiero en el plantel. Son jugadores de mucha calidad. Después, claro, depende de lo que suceda en este mercado de pases”.

Este viernes, también, San Lorenzo confirmó el regreso de un emblema, Néstor Ortigoza, que ya rubricó su contrato por un año y medio (con cláusula de salida cada seis meses) y será presentado el lunes. A los 36 años y tras su partida de Estudiantes, de Río Cuarto, el mediocampista retorna a la entidad en la que fue una de las figuras del campeón de la Copa Libertadores 2014. “Precisamos gente con personalidad. Cuando estuvimos en Rosario Central quisimos llevarlo a Néstor, pero esa vez él eligió otro camino”, dijo el nuevo DT.

Montero, según detalló, está conforme con el actual plantel azulgrana. Dentro de su idea de juego, pretende que su equipo se fortalezca en la zaga central y por eso le pidió a la dirigencia un marcador central zurdo . “Hoy, por cómo veo el fútbol, para generar superioridades son fundamentales los zagueros. A nivel de construcción de juego tienen que pensar como un volante. Deben saber jugar mano a mano, ser ágiles, veloces y anticipar continuamente. Por eso es que me gustaría sumar un futbolista en esa posición”, reveló el ex defensor de Juventus.

Montero tiene un referente nacido en esta tierras: César Luis Menotti, que lo hizo debutar en la primera de Peñarol a los 19 años. “De él aprendí que los jugadores de jerarquía juegan en la mitad de la cancha; si sos inteligente, jugar al lado del arquero es una papa, el tema es jugar en el medio y manejar el elástico, saber cuándo achicar, adónde llevar al rival… Todo eso me lo enseñó Menotti”, confesó en 2017 a LA NACION.

Su arribo a Boedo está asegurado y Montero tiene clara su filosofía: “Para llegar a la gloria hay un solo camino: trabajar y entrenarse al 100% todos los días. Que quede claro: no puede haber un día al 90%”.

Fuente: La Nación