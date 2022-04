Paola Krum sobre Benjamín Vicuña: “Las que lo conocemos salimos corriendo”

La compañera del actor chileno en la ficción El primero de nosotros habló sobre los rumores de romance.

Cuando en la ficción de Telefe, El primero de nosotros, se emitió una escena subida de tono entre los personajes de Benjamín Vicuña y Paola Krum, las especulaciones sobre una posible relación entre los colegas no tardaron en surgir, más allá de que ambos están en pareja. El chileno confirmó su noviazgo con Eli Sulichin; y su compañera en la novela está muy feliz con Iván Espeche. “Con Benjamín somos compañeros de trabajo”, aclaró Krum en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“La que se acerca a Benjamín sonó. Las que lo conocemos, salimos espantadas. Pobre, es tan divino. Es un encanto, fue un placer laburar con él, pero no tenemos ni siquiera una relación de amistad. Somos compañeros de trabajo”, expresó Krum.

Dlugi dijo entonces, en tono de broma, que quizá las mujeres que trabajan con Vicuña y que conocen “la fama” del actor quieren salir corriendo. “Sí, salimos corriendo”, la secundó la actriz, también a modo de chiste. “Yo lo quiero un montón, durante el trabajo fue un placer, pero no tengo ningún vínculo. Cuando empezó a salir ese rumor me quedé tranquila porque no tiene nada de veraz, yo sabía que se iba a caer, porque yo estoy con Iván Espeche, quien había sido mi novio cuando tenía 21, pero en ese momento hubo un desencuentro, pero siempre me pareció el hombre más bello del mundo”, contó Krum, muy enamorada.

“Yo lo veía como algo terminado, pero nos empezamos a ver nuevamente de a poquito y esta es una linda historia, es muy lindo el haberlo conocido de chico, tener esa imagen y ahora tener esta oportunidad”, añadió. “Vivimos en casas separadas, ambos tenemos hijos, a esta edad está bueno vivirlo de esa manera”, concluyó.

Krum y Espeche se conocieron en 1993, cuando el destino los juntó en la obra musical El jorobado de París, de Pepe Cibrián. En ese entonces, tuvieron una breve relación que no logró perdurar. Con el paso del tiempo, volvieron a encontrarse y apostaron nuevamente al amor.

“Es un tesoro vivir una historia de amor así”, confesó la actriz en declaraciones a la prensa cuando se confirmó el romance. En mayo del año pasado, la actriz habló de Espeche una entrevista con Mientras tanto (Mucha Radio FM 89.5). “Mi actual pareja es actor, cantante y locutor. Tiene una voz hermosa. Yo decía que no me iba a volver a enamorar de alguien del medio, pero me pasó. Por suerte, va todo muy bien y estamos contentos, es un tesoro tener algo así”, ratificó.

En 2019, la exmujer del actor Joaquín Furriel -con quien tuvo a su hija Eloísa-, estaba soltera luego de haber tenido un vínculo con el músico y productor Luciano Greco durante el 2015. El reencuentro con su novio de la adolescencia fue totalmente inesperado, pero se produjo de manera natural. Espeche, por su parte, aseguró en una entrevista: “Pasó la vida y estamos retomando. Paola es lo más, qué te puedo decir. Estoy feliz, enamorado, mis hijos están bien. Estoy en mi mejor momento”, expresaba sobre esta segunda chance.

En cuanto a Vicuña, el actor estuvo como invitado en PH: Podemos Hablar, de Telefe, y habló de cómo vivió las separaciones de las madres de sus hijos, Pampita Ardohain y la China Suárez. “La verdad es que [mis rupturas] están infladísimas, tergiversadas y amplificadas por lo mediático, pero dentro de todo no dejan de ser separaciones desde el amor”, remarcó y habló de cómo en ambos casos se vivieron como algo natural cuando “dos personas asumen un fracaso, aunque eso suene a mala palabra”.

“Hay gente que me dice que tiene una perimetral, entonces cada uno está con su mambo y yo no le voy a decira nadie cómo se hacen las cosas. A mí me pegó de esta manera, obviamente que el lugar común, así como la paz en el mundo, es tratar de llevarse bien con un ex, está claro. Yo viví una separación donde mis papás fueron muy radicales, ellos se separaron y yo no los vi juntos nunca más. Cada uno se tiene que ir acomodando, buscando una manera, porque al principio hay una cosa de tiempo, un dolor, necesitás también distancia porque hay enojo y frustración”, subrayó el actor.