Pampita respondió a si podría enamorarse de una mujer

Tras ser indagada por la posibilidad de salir con alguien de su mismo sexo, la conductora de Pampita Online dijo lo suyo.

Luego de las repercusiones que generaron las declaraciones de Tini Stoessel al confesar que podría enamorarse de una mujer, Pampita opinó del tema, abrió las puertas de su intimidad y respondió si coindice con la cantante.

“Esto es una tendencia. Oriana Sabatini también había hecho algunas declaraciones similares. Ahora los chicos se enamoran de la persona independientemente de su género. Tendremos que aprender, serán ellos los más evolucionados”, expresó la conductora de Pampita Online en vivo.

Tras escucharla, Barby Franco quiso saber si la presentadora también podría enamorarse de una mujer. A lo que la modelo se confesó al aire: “A mí me gustan mucho los hombres, lo digo en serio. No me imagino. Me encanta mirar, valorar cuando veo algo hermoso, estético y precioso pero en mis elecciones, me gustan los hombres”, agregó.

Por último, la top cerró el tema con un análisis personal: “Pero entiendo que ahora todos sea distinto y que los chicos piensen diferente. Se vendrá una nueva generación con una mentalidad mucho más abierta”.