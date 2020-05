Palabras cruzadas entre Lali Espósito y Amaia Montero

La cantante y actriz Lali Espósito contó en su último vivo de Instagram una anécdota que involucró a la exlíder de la Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, del hecho fueron partícipes la misma Lali, Eugenia “La China” Suárez y Peter Lanzani.

“Estaba Amaia Montero con unos tragos… bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con La China en un pasillo, en un momento que La China no soportaba mucho… tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando.”, fueron las palabras textuales de Lali.

Este relato fue conocido por Amaia Montero a lo cual le respondió a la cantante argentina vía Twitter, “Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial.”

Lali se disculpó con ella por el mismo medio, “Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles. JAMÁS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado pido disculpas. Un abrazo.”

La exestrella de Casi Ángeles fue lo único que publicó en su cuenta referido al tema, ya que ella lo contó como una anécdota graciosa de aquella época. Lali trató de minimizar este episodio y pasó a otro tema.

Por Matías Adragna