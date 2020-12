Pablo Petrecca firmó convenios de responsabilidad social con los referentes de las distintas instituciones

En el Complejo Municipal San Martín se llevó a cabo este encuentro del que formaron parte autoridades del Gobierno de Junín y representantes de clubes, asociaciones, sindicatos y mutuales de la ciudad que cuentan con instalaciones para la realización de las colonias. Las autoridades explicaron a todos los presentes las medidas necesarias a tener en cuenta para evitar la propagación del coronavirus. “Es muy importante que se puedan realizar las colonias, sobre todo para la salud mental de los niños”, aseguró Pablo Petrecca.

Luego de realizada la firma de los acuerdos, el intendente manifestó: “Hace tiempo que venimos manteniendo reuniones y charlando con distintos clubes, entidades y sindicatos de la ciudad que nos planteaban la posibilidad de abrir las colonias de verano. Esto fue una iniciativa de la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel y del director de Deportes, Claudio Yópolo, que permanentemente estuvieron en contacto con todas las instituciones”.

“Hubo una demora en el medio debido a la necesidad de establecer una normativa aplicable para todos, luego se pudo resolver con normativa nacional y protocolos provinciales para que las colonias y piletas puedan estar habilitadas”, dijo el jefe comunal y añadió que “para nosotros es muy importante, porque ha sido un año muy duro para todos, en el que muchos chicos han estado mucho tiempo encerrados, con todos los daños que eso causa a la salud emocional”.

Petrecca también aseguró que “las colonias tienen un trabajo educativo muy importante con los profesores a la cabeza. Esto será algo muy importante, por un lado, para las personas que van a ser parte de las colonias y, por el otro, para el cuidado de las fuentes laborales tanto de los sindicatos, como de las mutuales, instituciones y clubes”.

“Queremos apoyar y estar cerca de los trabajadores para que puedan mantener sus puestos de trabajo y, lógicamente, puedan seguir adelante. Esto ha sido un esfuerzo de todos y hoy hemos dado este cierre con la firma de estos compromisos, sobre todo para que cada una de las partes se encargue de hacer cumplir los protocolos de seguridad correspondientes”.

“Sabemos que no va a ser un año normal, típico como los anteriores, por eso hay que tener ciertos recaudos. Entendemos que, con las instituciones, con los representantes y encargados de la toma de decisiones y con control municipal podemos llevar a cabo esta apertura de colonias tan necesaria para los chicos”, finalizó.

En tanto, el Dr. Carlos Lombardi, secretario de Salud del Municipio, expresó: “Fue una reunión sumamente interesante en la que dimos a conocer todas las medidas preventivas y recalcamos aquellos puntos del protocolo que se deben hacer cumplir a rajatabla, para evitar el contagio de esta enfermedad”.

Luego, agregó que “si bien estamos teniendo un descenso en la cantidad de casos activos en las últimas semanas, no podemos relajarnos de ninguna manera”.

“Como bien dijo el intendente, resaltamos la importancia de que los chicos puedan volver a estar juntos y practicar algún tipo de actividad, ya sea lúdica, recreativa o deportiva en espacios abiertos donde la posibilidad de contagio es menor; aun así, hay que cumplir con todas las prerrogativas necesarias. Este es un paso más que nos permite estar cerca de los ciudadanos de Junín, tratando de acompañarlos y ayudarlos en todo lo que necesite”.

Testimonios de los presentes en el acto

Hugo Cortés, del Sindicato de Empleados de Comercio, indicó: “Ha sido una reunión muy positiva, sobre todo porque el Sr. Lombardi ha sido muy claro con las cuestiones de prevención. Para nuestro sindicato es de suma importancia que podamos llevar a cabo la colonia de verano porque tenemos muchos afiliados y siempre estamos obligados a darles el mejor servicio. Estuvimos esperando hasta último momento a que se liberara todo esto, así que estamos muy agradecidos”.

Agustín De Luca, de la Sociedad Italiana de Junín, mencionó: “Me pareció un encuentro muy lindo, bien expuesto por el Dr. Lombardi y por el intendente. Estuvo todo muy bien explicado, así que el que no lo quiera entender es porque no quiere. No queda ninguna duda y quedó muy claro cómo hay que actuar para frenar a este virus en las colonias, piletas y donde sea”.

Ana Camacho, tesorera del Club Náutico, señaló: “Hicieron una muy buena gestión, estábamos esperando este momento desde el club, ya que teníamos a todos los socios preguntando desde hace meses qué va a pasar con las piletas. Me voy muy contenta por poder darles la noticia de que se va a poder abrir y esperamos que todos puedan disfrutar de esta temporada, con todos los protocolos necesarios. Nuestro club tiene la bajada a La Laguna así que no se amontonaría nunca la gente en la pileta”.