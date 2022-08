Ova Sabatini habló de la supuesta pelea con su hermana Gabriela

Los rumores sobre el distanciamiento entre el empresario y la legendaria extenista son cada vez más fuertes

Ova Sabatini fue sorprendido nuevamente por las cámaras de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV, en la puerta del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde había ido a despedir a su hija Oriana. Como era de esperar, le consultado por un fuerte rumor que corre hace ya más de un mes.

“Yo estuve dos meses afuera y la verdad que no me enteré de nada. Llegué acá, me contaron que se comentó algo, pero no, nada que ver”, aseguró el padre de Oriana y Tiziana. “Te lo consulto porque sos el protagonista, por ahí hay un alejamiento con tu hermana”, insistió el movilero de LAM.

“No, para nada”, respondió Ova y aclaró: “Bueno, ella vive en Europa y yo vivo acá, el alejamiento es ese. Pero nada que ver, nosotros hablamos constantemente”. Además, remarcó que siempre tuvo una relación muy especial con Gabriela. “Nada que ver, no sé de dónde habrá salido eso”, remarcó para que quede bien claro.

Pero como el movilero no estaba dispuesto a rendirse, explicó: “¿Te digo la verdad? Yo no escuché nada porque estuve afuera y la verdad que no [estamos peleados]. Obvio, veo los noticieros afuera, pero no los programas en donde se comentó esto. Y me sorprendés con lo que me decís, no sé de dónde pudo haber salido eso”, aseveró Sabatini descartando una vez más cualquier tipo de enfrentamiento o distancia con la histórica tenista argentina.

Como si fuera poco, Ova aseguró que jamás se pelearía con un integrante de su familia. “Yo, antes de pelearme con algún miembro de mi familia… No sé. Jamás va a pasar eso conmigo, siempre amé a mi familia, amo a mi hermana, nunca va a pasar eso conmigo”, sostuvo. “¿Lo hablaron con Gabi esto? Porque le habrá llegado también…”, volvió a insistir el periodista y el entrevistado ensayó una salida rápida: “Pero Gabi está en Europa, se entera menos que yo de esto”.

Y continuó: “Es que yo te digo la verdad, me enteré cuando llegué acá. Yo llegué hace dos días y la gente que conozco, mis amigos y familia, tienen prohibido hablarme a mí de malas noticias. Entonces por eso nadie me comentó nada. Y llegó acá y escuché, pero así mínimo, y ahora con vos”, reconoció.

Para dar el tema por finalizado, el movilero

agregó: “No están peleados con Gabi entonces, ni distanciados”, a lo que Ova respondió, tajante: “Nunca va a pasar eso conmigo, nunca va a pasar. Amo a mi hermana”.