Oscar Thomas habló sobre sus pensamientos suicidas y el negociado de Aña Cua

El ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, fue entrevistado en exclusiva con Gustavo Sylvestre, y subrayó las amenazas y aprietes que recibió durante el macrismo para que se declare como arrepentido en la causa de los Cuadernos.

Por primera vez el ex titular del ente binacional Yacyretá Oscar Thomas rompió el silencio y en charla exclusiva con Gustavo Sylvestre en Radio 10 habló de las amenazas que recibió en tiempos del macrismo para que declara como arrepentido en la causa Cuadernos. Ahora adelantó que se presentará como querellante en el expediente judicial que investiga las escuchas ilegales impulsadas por Macri.

“Le dijeron a mi abogado (José Manuel Ubeira).. o se arrepiente o va preso. Yo hice un escrito para estar a derecho. No tengo que arrepentirme de nada, me dedique a trabajar 150 meses hasta sábados y domingos. Tuve 300 días de vacaciones no gozadas, me dediqué a trabajar porque era ardua la tarea», deslizó Thomas en diálogo con Sylvestre.

Aseguró que «me banqué 7 meses de cárcel injusta, sufrí mucho, no esperaba eso nunca en mi vida que me suceda una cosa así. Bajé 20 kilos y tuve episodios muy jodidos, hasta pensé en suicidarme, y todavía estoy en tratamiento psiquiátrico».

Thomas apuntó contra el fallecido juez federal Claudio Bonadio, y sostuvo que el ex magistrado “hizo lo imposible para que yo permanezca en la cárcel, tergiversó cosas».

En el aire de Radio 10 añadió que su paso por la cárcel fue un calvario porque “era un Gran Hermano, era todo vidriado, y con 8 cámaras”

Consultado sobre la visita de Macri a Paraguay, Thomas recordó que el ex presidente “firmó un acuerdo con Paraguay donde le condonaban más de US$10.000 millones que hoy tiene asentado el Tesoro como un crédito a cobrar. Solamente iban a ser cumplidos una vez que sean aprobados por el Congreso argentino y todavía no se hizo y la represa de Aña Cua es el resultado de eso”.

Escuchá la entrevista completa: