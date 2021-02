Oscar Parrilli: “Las PASO deben hacerse”

El senador del Frente de Todos subrayó que es posible “discutir el momento” de convocatoria pero remarcó la importancia de concretar los comicios.

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli declaró hoy que tanto las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) como las elecciones generales “deben hacerse” porque “no se puede discutir todos los años qué sistema electoral tienen los argentinos” pero no objetó la posibilidad de una postergación “de uno o dos meses” con motivo de la pandemia de coronavirus.

“Tiene que haber elecciones, no creo que haya motivos para que no haya elecciones. Lo único que me parece que se puede analizar es el tiempo, postergarlas en función de la pandemia y de resguardar la salud”

Al ser consultado sobre la posibilidad de cancelar las PASO con motivo de la expansión del coronavirus en el país, Parrilli subrayó que es posible “discutir el momento” de convocatoria pero remarcó la importancia de concretar los comicios.

“Estoy de acuerdo con las PASO, la elección general ha sido un mecanismo idóneo que se ha creado y los argentinos tenemos un sistema de votación que ha dado sus frutos, no me parece conveniente que todos los años estemos discutiendo qué sistema vamos a tener”, añadió.

El senador por Neuquén se mostró de acuerdo con unas PASO previas y separadas de las generales y con la posibilidad de discutir “el momento en hacerlas, si el momento de hacerlas es agosto u octubre o si es conveniente postergarlas uno o dos meses”.

Respecto a los costos de la realización de las primarias, un punto que fue esgrimido como argumento por distintos dirigentes para plantear la alternativa de su suspensión en medio de la pandemia, Parrilli declaró que “no” le parece “un argumento razonable”.

“No estoy de acuerdo con eso, la democracia tiene su costo y no es un costo. Lo más importante es conservar la democracia no me parece un argumento válido”, destacó.