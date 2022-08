Oscar Parrilli: “Gustavo Béliz le ha hecho mucho daño a la política con su hipocresía”

El senador kirchnerista no tuvo pelos en la lengua contra el ex Secretario de Asuntos Estratégicos y además calificó de “puesta en escena” el juicio contra Cristina Kirchner que lleva adelante Diego Luciani.

El diputado Oscar Parrilli sostuvo que Gustavo Beliz “le ha hecho mucho daño a la política con su hipocresía”, habló sobre los alegatos de la causa por redireccionamiento de la obra pública donde se acusa a la vicepresidenta Cristina Kirchner y apuntó contra el fiscal Diego Luciani.

El ex Secretario de Asuntos Estratégicos presentó su renuncia la semana pasada, cuando Alberto Fernández le comunicó que Sergio Massa asumiría funciones en el gabinete nacional. Parrilli manifestó que “es un persona que le ha hecho mucho daño a la política con su hipocresía”, y recordó un antiguo encuentro donde estuvieron él, Beliz, el ex presidente Néstor Kirchner y el fiscal Norberto Quantín, que fue secretario de Seguridad del ex gobernador de Santa Cruz.

“En 2004, en una reunión en el despacho de Néstor Kirchner, estaban Gustavo Beliz y el fiscal Quantín y se generó una discusión porque Néstor había planteado que las fuerzas no deberían llevar armas en manifestaciones sociales y Quantín decía que el policía y el arma son una sola cosa. Beliz defendía la postura de Quantín”, expuso el senador.

Beliz formó parte de la gestión de Kirchner pero abandonó el cargo alegando presiones contra su persona, luego de acusar en un programa de televisión al entonces jefe de los Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio “Jaime” Stiuso.

“Ese fue el motivo, no lo que él inventó para hacer parecer que lo echaban del Gobierno, mintió en ese momento como miente ahora”, cerró Parrilli.

Parrilli habló sobre el juicio contra Cristina Kirchner

Este lunes 1 de agosto comenzó el juicio contra la ex presidenta por la causa conocida como Vialidad donde se investiga la relación entre la familia Kirchner y Lázaro Báez, empresario constructor que de acuerdo a las acusaciones de los fiscales Luciani y Sergio Mola, recibió el 78,8% de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz desde 2003 a 2015.

“Ya lo dijo Cristina, el lawfare no es solo la intención de perseguir y difamar a dirigentes políticos opositores, busca impedir que se lleven adelante políticas públicas dirigidas a los sectores populares“, reflexionó esta mañana Parrilli, espada congresal de la Vicepresidenta, en diálogo con Nobleza Hormiga por FM La Patriada.

Además de comparar lo que el oficialismo considera una persecución contra Cristina Kirchner con los casos de Luis Inácio Lula Da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador, Parrilli dijo que se debe explicar esta práctica para desenmascarar “a los personajes que tienen un manto de supuesta justicia”

Sobre el juicio, el legislador manifestó que se trata de “una puesta en escena donde se pasa por encima la ley, la justicia, las pruebas” y se refirió a Luciani diciendo que este martes en su alegato “decía frases rimbombantes para la cámara”. “El fiscal Luciani utilizó las palabras típicas que Macri y Magnetto les dieron a los pseudoperiodistas”, acusó Parrilli.

Por último, Parrilli consideró que el juicio fue un montaje “para que sea virtual y le permitieron al fiscal leer, cosa que está prohibida“.