Omar Suárez quedó afuera de la causa de Mavys Álvarez: “Solo pretendo un pedido de disculpas”

La querella desistió por falta de pruebas del pedido de imputación del empresario en la causa por “trata de persona” iniciada por los letrados de la mujer cubana en la Argentina

La historia de Mavys Álvarez, la cubana con la que Diego Maradona mantuvo una relación cuando ella tenía apenas 16 años de edad, salió a la luz a fines del mes de agosto del año pasado a partir de una nota de Teleshow. Hasta ese momento, el rostro de la mujer era desconocido para la gran mayoría de la gente. Y poco se sabía de su vida. Sin embargo, días después de que ella misma decidiera acudir a los medios de Miami para relatar el drama que vivió junto al Diez, que incluyó abuso, violencia de género e inducción a las drogas, una ONG llamada Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina a cargo de Fernando Miguez se acercó a la mujer para denunciar al entorno que acompañaba por entonces al jugador por el delito de “trata de persona”.

Uno de los involucrados en esta causa que fue tramitada en nuestro país fue Omar Suárez. El empresario y dueño de Cocodrilo había sido el primero en dar la cara tras el duro testimonio de Mavys, pidiéndole disculpas por no haber podido ver su sufrimiento. Y ella le había agradecido el gesto. Sin embargo, desde entonces, el hombre vio su nombre ligado a hechos delictivos que lo afectaron tanto personal como profesionalmente. Hasta que, finalmente, los abogados que llevan adelante la querella presentaron un escrito señalando que no había elementos como para imputarlo ni a él, ni a Guillermo Coppola ni a Mariano Israelit en esta denuncia.

“Más allá del reproche moral que pudiera corresponder -ajeno al marco de estos actuados-, del análisis armónico del testimonio de la víctima como de la prueba aportada -y a aportarse, en poder la la querella-, no surge que pueda sostenerse efectivamente un reproche penal contra Guillermo Esteban Coppola, Mariano Juan Israelit u Omar Suárez, en tanto no ha aparecido una vinculación clara respecto a las específicas maniobras delictivas que recaen sobre la jurisdicción de V.S. Ante ello, y más allá del curso que la investigación pudiera tomar, no insistirá la querella con la imputación de los nombrados, ante el presente estado de cosas”, dice el texto firmado por los doctores Gastón Marano y Marcela Scotti, patrocinantes de Álvarez en la Argentina. El pedido de la querella de Mavys Álvarez que deja a Omar Suárez fuera del caso

“Esta noticia la tomamos con tranquilidad, sin nada que festejar ya que del otro lado hay una mujer que sufrió. Pero la Justicia decidió dejar sin efecto toda imputación sobre mi persona porque no hay pruebas. Y fue la misma querella la que, al tomar conocimiento de todo lo actuado, se dio cuenta de que la denuncia no tenía asidero. Así que yo tengo que agradecer el trabajo de mi abogado, Ignacio Trimarco, y de Diego Suárez Massea, porque fueron unos meses muy duros para mí”, asegura Suárez en diálogo con Teleshow. Y rechaza de plano la posibilidad de iniciar una demanda contra Mavys, a quien había conocido en el año 2001 durante uno de sus viajes a Cuba para visitar al astro.

—¿Qué pasa con los casos de Carlos Ferro Viera y Gabriel Buono, que siguen involucrados en la causa?

—La verdad es que no tengo conocimiento de eso. Mi abogado y yo nos abocamos a lo mío en particular. Tanto Gabriel como Ferro Viera tienen sus letrados y creo que son ellos los que tienen que responder sobre cómo seguirá todo esto.

—¿Pudo comunicarse con Mavys después de que se desestimara su imputación?

—Le habíamos mandado una carta documento para que se retractara de sus dichos, no de lo que había declarado en cámara gesell, sino de algunas declaraciones que hizo después en los medios. Pero no tuvimos noticias de eso, así que ahora estamos trabajando en Estados Unidos para presentar allí esta demanda. Nosotros no queremos plata por parte de ella. Esto lo aclaro, porque también entendemos que es una mujer que padeció una situación que la afectó. Pero dijo cosas que no eran ciertas. Y lo único que pretendemos es un pedido de disculpas. Nada más.

—¿Se refiere puntualmente a las declaraciones en las que lo involucró en el consumo de drogas?

—Exacto. Eso dañó muchísimo mi imagen, no solamente porque soy una persona pública vinculada al espectáculo, sino también porque tengo una familia, hijos, nietos a los que les llegó una versión de algo que no fue real. Nosotros creemos que Mavys ha sido un poco manipulada por gente que buscaba otro tipo de negocios. Así que lo único que le pedimos es una retractación de eso. Pero con ella va a quedar la mejor onda y siempre vamos a estar a disposición para lo que necesite, porque somos conscientes de que después de muchos años pudo liberarse de algo. Omar Suárez junto a Mavys Álvarez y Diego Maradona en Cuba

—¿Cómo vivió estos meses en los que su nombre apareció vinculado a un delito tan grave como es el de trata?

—Con mucha tristeza. Porque, para colmo, es una costumbre que los medios cuando te pueden hacer daño culpándote de algo sin un dictamen de la Justicia, te tengan todos los días en pantalla. Pero, el día que quedas libre de cualquier delito, ni siquiera te brindan dos minutos para poder limpiar tu nombre. Así que fue muy ingrato y muy injusto todo esto. Y hubo muchos que actuaron con saña aprovechándose de todo esto y que, ahora, ni siquiera te dan derecho a réplica.

—Usted se está presentando con la obra “Cocodrilísima” en Villa Carlos Paz, ¿esto lo perjudicó laboralmente?

—La gente creyó en mí desde el primer momento. Apenas salió esto de Mavys, nosotros nos presentamos en la Justicia con pruebas y estuvimos dando la cara en todos los programas. Yo vengo contando mi verdad desde hace veinte años y siempre digo lo mismo: en relación a mi vida junto a Diego resisto cualquier archivo. Porque siempre conté las mismas historias. Y el público se dio cuenta de eso, porque cada día viene a la puerta del teatro a felicitarme y a bancarme. Nunca sufrí escraches como algunos hubieran querido, al contrario. Así que lo agradezco, porque ese apoyo fue fundamental para seguir adelante. Pero, a nivel empresarial y comercial, sí me ha causado daños.

—¿A qué se refiere?

—A que algunas empresas, por ahí, no quisieron sponsorear mi espectáculo. Se cayeron algunos contratos. Pero de eso ya se va a encargar el doctor Trimarco, para que las personas que me injuriaron y calumniaron vayan a la Justicia.

—¿Entre ellas no incluye a Mavys?

—No, en absoluto. Lo de ella es otra cosa. Nosotros la comprendemos y la apoyamos desde el primer momento. Por eso, como te dije, de ella lo único que queremos es un pedido de disculpas o una retractación por lo que dijo sobre mí. Pero, fuera de eso, no le vamos a iniciar ninguna querella ni nada por el estilo. Ella se animó a contar una historia después de mucho tiempo y eso merece respeto. Omar Suárez junto a su esposa, Denise Cerrone, y su hijo Bautista

—En su espectáculo está también con su esposa, Denise Cerrone, y su hijo menor, Bautista. ¿Cómo repercutió todo esto en su familia?

—Ellos me conocen, saben que yo soy un laburante de sol a sol. Así que la familia me apoyó y siempre estuvo sosteniéndome, al igual que mis amigos. En ese sentido, me siento muy orgulloso de la gente que me acompaña. Y me siento más que agradecido. Fueron tres o cuatro meses difíciles, de mucha pena. Pero, con el cariño de mis seres queridos y del público, pude seguir sin bajar los brazos.

—Su primera reacción ante la irrupción de Mavys fue salir a pedirle perdón por no haber visto su sufrimiento. Pasado este tiempo, ¿tiene algo para decirle?

—Lo mismo. Yo en ese momento le pedí disculpas por no haber sabido ver, por no haber interpretado lo que ella estaba contando. Porque lo que yo vi fue otra realidad. Yo vi una pareja consolidada, con la familia de ella alojada en el mismo complejo, con su abuela jugando conmigo a las cartas, con su padrastro cocinando…Y ella, en la primera oportunidad que tuvo, me agradeció públicamente el trato que yo había tenido con todos ellos. Por eso digo que después vi una Mavys distinta y que, según creo, hubo una manipulación de personas que nada tenían que ver con ella. Así que vuelvo a decir lo mismo y le reitero mi pedido de disculpas por no haber sabido ver lo que ella estaba sufriendo. Lamentablemente, el principal protagonista de esta historia que es Maradona no está para defenderse y contar su verdad. Así que sabemos solo lo que contó ella y, por lo tanto, la tenemos que apoyar para que esto no vuelva a sucederle a ninguna mujer.

Por Nancy Duré- Infobae