Oleksandr Zinchenko sobre la Guerra de Rusia-Ucrania: “Me paso el día llorando”

El futbolista de Manchester City y capitán de la selección ucraniana contó cómo vive el conflicto bélico de su país

Oleksandr Zinchenko, capitán de la selección ucraniana, habló sobre la Guerra entre Rusia y Ucrania. Además admitió que si no tuviese familia, defendería a su país: “Siendo sincero, si no tuviera a mi hija, a mi familia, yo estaría allí”.

“Estoy muy orgulloso de ser ucraniano y lo estaré el resto de mi vida. Conozco a mi pueblo, la mentalidad de la gente de mi país. Prefieren morir y van a morir, pero no renunciarán nunca”, dijo en diálogo con Gary Lineker.

El jugador del Manchester City confesó que no puede parar de llorar: “Mi esposa me despertó y estaba llorando. Estaba en shock. Me mostró los vídeos, las fotos de lo que está pasando ahora en Ucrania. Lo que más se acerca al sentimiento que tuve es quizás cuando una familiar muere. Esa sensación de sentirte muy mal dentro de ti. Pero era peor, no hacía más que llorar”.

“Me paso el día llorando. Ya ha pasado una semana, no es que esté contando, pero incluso cuando conduzco el coche desde el campo de entrenamiento me pongo a llorar de la nada. Esta todo en mi cabeza. Imagina el lugar donde naciste y creciste y ahora está desierto. Puedo enseñar un millón de fotos y videos de cada ciudad de mi país que quedó destruida”, culminó.