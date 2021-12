Olavarría refuerza la campaña antipirotecnia

Como cada año, la Municipalidad de Olavarría lleva adelante la campaña “Más luces, menos ruido”, para concientizar sobre los efectos desagradables del uso de la pirotecnia en la salud de ciertos grupos poblacionales y animales, que también sufren diversas consecuencias negativas a raíz de las detonaciones.

Que el festejo no sea padecimiento para nadie

Hace tiempo que nuestro Municipio asume el compromiso en la materia, para dar un mensaje en corresponsabilidad, con el objetivo de sensibilizar sobre esta causa y lograr incidir en la población, ya que las celebraciones navideñas y el Año Nuevo traen consigo ciertas prácticas y tradiciones a la hora de festejar, como la utilización de pirotecnia sonora, que impacta nocivamente en personas que tienen discapacidad intelectual, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, con condiciones del espectro autista, y otras problemáticas de salud mental; niños y niñas, personas mayores, bebés y mascotas.

El lema “Más luces, menos ruido” invita a la sociedad a encontrar otros modos de celebración en estas fiestas, donde la forma de festejar sea un lugar de encuentro que no cause daño a nadie.

Efectos nocivos en la salud de las personas y animales

La pirotecnia sonora duplica el estruendo que nuestro organismo es capaz de soportar. Lo que durante años aceptamos como forma de festejo, y no cuestionamos, es nocivo para nuestra salud y la de animales de diversas maneras. Las explosiones provocan lesiones auditivas, y otros efectos desagradables.

Las personas mayores en ciertas circunstancias de salud sufren el impacto causado por la pirotecnia sonora ya que, generalmente, interrumpe sus horas de sueño y descanso, provocándoles tensión y sobresaltos. Quienes tienen Alzheimer, además, sufren otros padecimientos como desorientación, nerviosismo e insomnio.

Las personas con hipersensibilidad auditiva padecen especialmente la contaminación acústica causada por los fuegos artificiales, es el caso de las personas con condiciones del espectro autista, quienes sufren angustia, ansiedad, tensión, conductas estereotipadas y repetitivas, según cada situación. En ocasiones, su mayor sensibilidad auditiva las lleva a tomar una actitud agresiva como forma de manifestar la molestia y llegan, incluso, a autolesionarse.

Las y los recién nacidos, bebés y las infancias en general sufren la contaminación acústica causada por la pirotecnia sonora ya que, además de provocarles miedo y estrés, interrumpe sus horas de sueño y descanso.

Nuestras mascotas tienen una capacidad auditiva mayor que la nuestra. Por eso sufren mucho los estruendos provocados por los fuegos artificiales ya que afectan sus sentidos, las perturban y atemorizan. También pueden causarles pérdida de la audición y ponerlas agresivas. El impacto en ellos es tan fuerte que pueden llegar a morir por paros cardiacos o atropellados al escapar a raíz del miedo generado por las explosiones.

Ordenanza

Desde el año 2016, nuestro Municipio cuenta con la Ordenanza N° 4055 /16, que declara a Olavarría “libre de pirotecnia”, y establece la eliminación del uso de elementos y dispositivos pirotécnicos, en festividades, celebraciones o eventos públicos oficiales organizados por el Ejecutivo; además de la prohibición de productos de pirotecnia cuya sonoridad supere lo establecido en Ordenanza N° 3978 /16, en términos de contaminación acústica.

La normativa prohíbe:

Vender elementos pirotécnicos que no estén debidamente registrados.

La comercialización de elementos pirotécnicos en espacios sin la habilitación correspondiente.

Fumar en el sector de venta y/o almacenamiento.

Vender elementos pirotécnicos a menores de 16 años.

Almacenar, tener en guarda o depósito, material al alcance de terceros.

Vender elementos y/o dispositivos pirotécnicos no autorizados por la Ordenanza.

Almacenar, tener en guarda y/o depósito, elementos pirotécnicos cerca de materiales inflamables, fósforos, encendedores, fuentes de calor, calentadores, estufas, etc.

Invitación a la comunidad

En el marco de la campaña “Más luces, menos ruido”, se invita a la comunidad a una intervención que tendrá lugar el día 21 de diciembre a las 20 horas, junto al árbol de navidad ubicado en el Paseo Mendía, donde se realizará una breve ceremonia para dar un mensaje en corresponsabilidad desde el Ejecutivo y diversas áreas del Municipio, organizaciones y referentes en materia de discapacidad, niñeces, personas mayores y cuidado de animales, con el objetivo de sensibilizar sobre los efectos desagradables que genera el uso de pirotecnia.

Se compartirá la lectura de deseos que serán colocados en el árbol navideño, junto con objetos lumínicos de decoración, que refuerzan el lema de campaña “Más luces, menos ruido”.