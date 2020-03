Nuevo apoyo del FMI a la Argentina por la deuda

El Fondo publicó el documento final que elaboró a lo largo de varias visitas y reuniones con diversos miembros del equipo económico. Expone los números de la deuda y estimaciones a partir de la crisis del coronavirus.

El FMI dio un nuevo respaldo a la renegociaciòn de la deuda argentina al considerar que es necesario un alivio de entre u$s55 y u$s85 millones de la deuda del país. En un comunicado, Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, sostuvo que “el peso actual de la deuda del país, será necesario un alivio substancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda”.

En el comunicado expresa: “Cuidar a las personas más vulnerables en Argentina y abordar la difícil situación económica del país han estado entre las prioridades más altas del presidente Alberto Fernández desde que asumió su cargo. Atender estos problemas se ha vuelto aún más apremiante a la luz de la pandemia del coronavirus y dado su importante impacto económico y sobre la salud pública. La nota técnica, que presenta nuestra visión sobre la capacidad de sostener deuda del país en el mediano y largo plazo, está destinada a servir de guía a las partes involucradas en la compleja situación de la deuda argentina.””El análisis del equipo técnico muestra que, teniendo en cuenta la capacidad de servir deuda y el peso actual de la deuda del país, será necesario un alivio substancial de los acreedores privados para restablecer la sostenibilidad con alta probabilidad de la deuda. Alentamos a un proceso de negociación colaborativo entre Argentina y sus acreedores privados con el objetivo de alcanzar un acuerdo que conlleve una alta participación”, consideró.

