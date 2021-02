Nueva etapa de vacunación contra el COVID-19 en Berazategui

La Municipalidad de Berazategui, junto con agentes de Salud del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y voluntarios, continúa con la implementación del Plan provincial público, gratuito y optativo de vacunación contra el coronavirus (COVID-19). En esta nueva etapa, se encuentra destinado a docentes y auxiliares con comorbilidad. En esta ocasión, las jornadas se desarrollaron en distintos espacios de la Ciudad, cuidadosamente adaptados a la nueva necesidad, y uno de ellos fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) local.

En la sede de ATE, y mediante IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) se administró la vacuna contra el COVID-19 a personal esencial: docentes y auxiliares.

Verónica Mrozek, docente de 69 años de edad, expresó: “Vine a aplicarme la vacuna en la seccional ATE de Berazategui. Soy docente de la rama Adultos y Jóvenes, y considero importante tener una protección debido a que en esta labor tratamos con personas de 14 años en adelante. Esto también nos ayuda a perder un poco el miedo a esta enfermedad tan peligrosa. Tengo asma y alergias, y considero que es importante vacunarnos”.

Asimismo, Gloria Soñez comentó: “Soy auxiliar en la Escuela de Educación Especial N°501 de Berazategui y paciente de riesgo hipertensa. Hace unos años fui operada y tratada por un tumor. Aquí recibí la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y me siento contenta. Creo que con esta vacuna podremos vencer a la enfermedad, siempre cuidándonos. No debemos tener miedo. Esto es muy importante, es un avance para salir de esta pandemia. A quienes aún no están decididos los animo a que se anoten, se vacunen y se cuiden mucho”.

Los vecinos y vecinas que opten por recibir la vacuna, prontamente deben registrarse en www.vacunatepba.gba.gob.ar y completar los datos, o mediante la aplicación para teléfono celular VacunatePBA. También, la Municipalidad de Berazategui informa que quienes tengan alguna complicación o dificultad al momento de la inscripción, pueden obtener asesoramiento en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS): de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00. Sus direcciones se encuentran en berazategui.gob.ar/salud; en la oficina de ARBA: calle 148 Nº 1102; en la sede de IOMA: calle 147 Nº 1343, de 8.00 a 14.00; y en las delegaciones de PAMI: calle 146 Nº 1253/63 y calle 52 Nº 3125.