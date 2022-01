Nito Mestre a un antivacunas: “Soy rebelde, no boludo”

En comunicación con La Viola luego aclaró: “Hice este posteo para que me contesten seriamente por qué no se quieren vacunar”

“Una pregunta sencilla, si el 80 % de los internados en terapia son no vacunados, aparte ya está probado (y lo digo por propia experiencia) que si estás vacunado la pasás muy suave, no tenés riesgo de terminar internado ni de morir, ¿por qué todavía hay antivacunas?”, escribió Nito Mestre hace dos días en su página de Facebook. Lo que era un simple posteo terminó convirtiéndose en un viral por un entredicho con otro internauta.

Marty Gallardo, usuario de esa red social, le respondió: “Yo le respeto mucho como artista pero ustedes eran rebeldes en contra del sistema y ahora no entiendo esta sumisión. La verdad me decepciona bastante. Años de carrera y trayectoria. No sé. No entiendo”.

“Si hubieses estudiado medicina como yo hice, con padre médico también y rodeado de médicos, tal vez entenderías. Soy rebelde, no boludo”, contestó Nito Mestre con firmeza.

El debate entre Nito Mestre y un usuario de Facebook.

Nito Mestre explicó qué lo motivó a hacer ese posteo

En comunicación con La Viola, el artista explicó la situación: “Hice este posteo para que me contesten seriamente por qué no se quieren vacunar. La mayoría de las respuestas son afirmativas de vacunarse. Y los que no se quieren vacunar tienen una falta de evidencia y una falta de criterio bastante increíble a esta altura de las circunstancias”.

Y agregó: “Hacen copy paste de medios de por ahí y realmente es muy pobre la evidencia de por qué no se quieren vacunar. Solamente fue la curiosidad lo que me llevó a hacer el posteo y para un día de calor sirvió para estar entretenido. Soy pro vacunas absolutamente desde chico”.

El músico, que integró Sui Generis junto a Charly García, está rearmando su banda para encarar este año con todo y grabar un nuevo disco. Mientras tanto, se tomó un tipo para reflexionar en las redes sobre la situación sanitaria actual.