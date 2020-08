Nicole Neumann reveló su promedio sexual con Fabián Cubero

A principios de agosto, Nicole Neumann había revelado que una de las razones que motivaron la separación de Fabián Cubero era que el futbolista la había dejado “de atraer como hombre”.

“Un día dejé de viajar con él porque no teníamos tema de conversión, no nos divertían las mismas cosas y no tenía nada para compartir”, había contado la modelo en un intercambio de mensajes que mantuvo con Yanina Latorre.

Esta vez, la panelista realizó una jugada durante la entrevista que le realizó al Pollo Álvarez en Las 10 de Nicole, por KZO: “Vamos a ir al campo más íntimo. Yo recuerdo que a una semanita de casado, sale una nota en vivo de Tefi, tu mujer, y le preguntaron ‘¿cómo estaban en la intimidad?’. Y ella respondió que siempre estabas cansado. ¿Mejoró el promedio o seguimos en esa sintonía?”, le consultó Nicole al Pollo.

Muy sincero, Álvarez respondió: “¡Empeoró ese promedio! Pero es así: el sexo pasó de moda. Hay que tener poco, lo normal”.

Interesada en el tema, la modelo retrucó: “¿Para vos cuánto es poco, normal, semanalmente?”. A lo que, muy convencido, el conductor de El Trece contestó: “Para una pareja que está hace 4 años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí”.