Nicole Neumann: “Hoy elijo sólo lo que me suma”

La modelo y conductora viene de un viaje a solas con su hija en Miami. Cree en la filosofía de visualizar y dice que el universo la acompaña.

Cree en el equilibro como estado de bienestar. En la abundancia del amor que la rodea y en los lugares que hoy elige habitar, sin traicionarse. Nicole Neumann (41) recibe lo mismo que da y no hay casualidades en eso, es una decisión.

“Obviamente siempre hay alguna cosa dando vueltas, pero yo vivo con una filosofía de hacer foco en lo bueno, en lo lindo que le pasa a uno. Después siempre va a haber cosas que uno no las pueda manejar, porque no dependen de uno, y uno hace hasta donde puede”, asume la modelo y conductora que lejos de dar por sentadas las bondades de su presente, personal y artístico, cree en la visualización de los deseos y en su proyección para concretarlos.

“Cuando uno proyecta, el universo de alguna manera te lo trae”, dice convencida, quien cada noche se afianza como jurado titular en “Los 8 Escalones del Millón” por eltrece.

NICOLE NEUMANN, ÍNTIMA: “HOY ELIJO SÓLO LO QUE ME SUMA”

“Conducir es algo que me copa, pero hoy como jurado encontré un lugar en el que estoy súper cómoda, que por ahí no es un lugar muy común. Porque es un jurado que es bueno, donde todo es para sumar”, explica Neumann, que además de “no tener que hablar de la vida de nadie” –un terreno que no la representa– exprime cada minuto de aire en el prime time para concientizar sobre temáticas que la interpelan.

“Me encanta ese lugar. Porque es casi lo mismo que hago por las redes, pero obviamente la televisión tiene otra mega llegada donde puedo transmitir todo lo que me preocupa o me interesa que es el medio ambiente y concientizar. Es súper lindo que se pueda hablar, dar a conocer cosas que la gente no sabe, mismo con la alimentación vegana. Hablo de cosas lindas, que me gustan, que suman y a la vez es un programa éxito total”, cuenta Nicole Neumann, en un almuerzo express, previo la grabación del ciclo de Guido Kaczka, mientras terminan de peinarla y maquillarla”.

–¿La acercó más a la gente?

–Sí, obviamente por estar en la pantalla y tener más interacción… Pero la gente cree que te conoce y se lleva imágenes de lo que dijo tal en la televisión y por ahí se quedan con eso, porque no la conocen a una. Hay un prejuicio muy grande.

–¿Con usted o en general?

–En general, pero conmigo un poco más. Quizá tengo una imagen visual para el que no me conoce y entiendo que es así de entrada. Porque es también lo que le preguntan a Manu (Urcera) o al que trabaja con Manu. ¿Cómo es Nicole? Y cuando les dicen es divina, sencilla… lo primero que pensaban es: seguro es re agrandada y antipática. Entonces yo se que físicamente, no sé por qué, la gente percibe esa imagen de mí que después se da cuenta que nada que ver. Y creo que el programa donde sí te ven más interactuando como sos vos, real, obviamente te da otra cercanía.

–¿La vuelve menos inalcanzable también?

–No, yo creo que trabajar en la tele ya genera una fantasía de inalcanzable porque es un trabajo al que no mucha gente accede. Y quieras o no, esa magia te pone en ese lugar. Yo estoy muy contenta de estar hoy en el programa generando conciencia sobre temas que me importan. Siempre que tengo cámara me gusta tratar de aprovechar eso.

–¿Sembró esa semilla en sus hijas?

–Sí, son fanáticas de los animales. Vemos animalitos en la calle y ya me están diciendo: “Mamá: ¿Ese por qué no lo levantamos o lo llevamos? Adoptémoslo”. Pero les tengo que ir poniendo un freno porque ya tenemos 19 perros. Después tenemos rescatados gatos, ovejas, gallos, conejos. En casa convivimos con 5 perros y 2 gatos. Si es por ellas se quieren llevar a todos. Les encanta también el plan de ir a la chacra. Cosechar las verduras de la huerta para cocinar, juntar los huevos para comer al otro día en el desayuno, de las gallinas que viven sueltas. Les parece mucho más programa ir allá y darle de comer a las gallinas, a las ovejas, a los caballos y levantarse re temprano en el campo que ir, por ahí, una sala de jueguitos electrónicos

. –O a un shopping a comprar ropa…

–No, ni… Yo por ahí les pregunto cuando viajo: “¿Qué quieren que les traiga de regalo?” Y dicen: “No, nada. Lo que vos quieras”. No hablan de marcas y ropa ni quieren la última zapatilla, no están en esa.

–¿Algo habrá hecho bien?

–Y eso claramente, por ahí, es influencia mía. Igual, en el fondo, lo que más me importa es la empatía. En lo que es el colegio, con los compañeros o con la gente, porque creo que cuando uno es empático lo es con todo. Con las personas, con cualquier ser vivo. Mirá lo que le pasó al hijo de Valeria Mazza, o el asesinato a una chica estudiante divina en Neuquén. Está todo muy agresivo. Por eso para mí la base de todo es la empatía. Siempre primero ponerte en la piel del otro, cómo me sentiría yo en ese lugar y reaccionar acorde a eso.

–¿Qué le pasó como mamá cuando vio en las noticias el ataque al hijo de Valeria?

–Me pareció tremendo. No entiendo chicos que agredan a otros ni por su color de ojos ni por su color de piel ni por su profesión ni su estatus porque la suerte o la vida los puso en un lugar o en otro. Son cosas que no me entran en la cabeza. De hecho yo en el colegio, que todo el mun – do me dice: seguro vos eras la líder… Y yo era la que estaba en contra generalmente del aula, porque siempre me ponía a defender a la que criticaban por algo. O porque usaba anteojos o porque lo agarraban de punto. Era la protectora o la justiciera del aula. Y busqué un colegio que tiene mucho de eso para ellas y lo tienen mega interiorizado. Ellas no miran distinto a nadie ni porque tengan un audífono o porque sean asiáticos…

–¿Una escuela Waldorf?

–No, pero tiene como esa filosofía. No usan paredes, no usan timbre, pero es un colegio con la educación tradicional por otro lado. Tienen huerta, hacen muchas acciones solidarias. Para cada Día del Niño cada chico junta juguetes en su casa que no usa más y lo tienen re incorporado. La ecología también.

–¿Y sigue con ese instinto protector? ¿Lo es con su entorno, pareja, hijas?

–Sí, estoy en todo. Siempre quiero estar un paso adelante. ¡Insoportable! Cuando viajamos, por ejemplo, siempre chequeo una semana antes el clima.

–Le gusta tener el control.

–Sí, eso es un defecto igual. Porque es una clara ilusión. No tenemos control sobre nada ni nadie. Pero sí, tengo ese temita de querer tener todo bajo control. Y estar en todo. Por ejemplo, mis hijas todavía son chicas y no salen solas de noche. Tienen una crianza como más naif. Yo nunca les incentivé esa cosa de mega producirse, de salir, de los chicos, porque también es la vida que llevamos nosotras, es lo que ven. Inevitablemente uno educa más que nada con el ejemplo. Entonces ellas, más allá de lo que yo hable o no hable, absorben mi estilo de vida y mis formas.

–Una de ellas, absorbió también su profesión.

–Indiana. Hizo el curso de Anama Ferreira y como la conozco a ella y su hija, sabía que iba a estar cuidada. Pero más que como salida laboral, lo pensé para que le enseñen a caminar, posar y por ahí la haga sentirse mejor con ella misma. Porque de las tres es la que siempre padeció un poco más el tema de la mirada encima todo el tiempo. Y me parece que se re logró. Hizo desfiles, fotos y le gusta, pero hasta ahí. De hecho, me dijo: “Desfilar me parece que no me gusta tanto, es mucha exposición. Pero fotos me encanta”. Y la del medio, que tiene 11, estuvo estudiando Drama en el colegio y prepararon una mega obra en el colegio, de la película “School of Rock” en el teatro. Es más extrovertida y le encanta bailar, cantar, actuar. Te dice que quiere ser actriz, tiktoker. Ir más por el lado de todo lo que es comedia musical. La más chiquita, acaba de cumplir 8 y te dice que quiere ser modelo como mamá y tiktoker, también maestra…

–Ninguna bióloga marina o veterinaria…

–Claro ¡Yo quería hacer eso! (Se ríe) Pero no, no le fue a ninguna por ese lado. Tendría que charlar más qué les gustaría estudiar como carrera. Allegra dice que se quiere ir a estudiar canto y baile y vivir en Los Ángeles porque todas las tiktokers viven allá. Pero con 11 y 13, todavía tienen años para definirlo.

–Ha hecho terapia toda la vida. ¿Cuáles son hoy sus canales de conexión con usted misma?

–Este año no hice, pero hago terapia desde los 12 años toda mi vida. Ya tantos años uno también se cansa. El año pasado tal vez iba un mes sí, dos no. Y este año nunca arranqué. Mis canales hoy son la naturaleza a full, después yoga y baile. Para mí son momentos sagrados. Sobre todo el yoga que te llena de energía y a la vez te centra, te equilibra. También me encanta tener mis momentos en familia o de compartir cuando llegas a tu casa y nos sentamos todos a comer para mí es un momento de mega paz y felicidad. O irnos el fin de semana al campo o de viaje.

NICOLE NEUMANN, LA TAPA DE ESTA SEMANA EN CARAS.

–¿Y el amor de un compañero también es ese lugar de paz?

–Totalmente. Tener alguien que sabes que te cuida, te quiere, te apoya. Y también cada tanto, me gustan mis momentos de soledad. Yo soy bastante ermitaña y necesito a veces estar sola, el silencio. Lo mega disfruto. Te pensas, descansas. Y en la pandemia se me acentuó más y fue maravilloso. También los momentos a solas con mis hijas.

–De hecho, les hizo una promesa de empezar a viajar con cada una individualmente.

–Eso empezó hace como 5 años, cuando me fui a Villa Traful con Indiana, hará 3 me fui a El Calafate con Allegra y este año se nos dio con Sienna de irnos a Miami. ¡Y me parece re importante! Ya estar sentado en una mesa con tres hijas es un alboroto de diálogos. Y a veces hacen sus planes con Manu también. Lo acompañan cuando va a entrenar en moto, en un lugar que es un campo lleno de árboles y de pájaros que es divino. O, a veces, algun feriado que yo tengo que grabar se han ido a andar en karting juntos que les copa.

–Y mirando un poco para atrás, ¿Se hubiera imaginado estar hoy tan contenta y tan rodeada de amor?

–Sí, yo tenía fe que iba a pasar. Lo que tuve de bueno es que nunca estuve apurada. Encontré algo muy bueno en estar sola, en paz, como te decía antes. Y si viene alguien que viene a agitarme la vida, no lo quiero. No quiero apurar nada y no necesito. Entonces cuando suceda que sea porque realmente es todo para sumar.

–¿Uno pide también al Universo?

–Sí, yo creo que uno re proyecta lo que uno quiere. De hecho, estuve haciendo mucho tiempo un trabajo de visualización y de proyección con unos coach, que no es la terapia tradicional, es un trabajo interno súper groso. Y una de mis coach, un tiempo después de estar con Manu, me llamó y me dijo: “¿Vos te das cuenta que en este trabajo que hicimos vos lo describiste a Manu?” Y es verdad, yo lo proyecté. Y re creo en que cuando uno proyecta algo al universo, te lo trae.

–¿Y qué proyectaba de él?

–Decía: quiero un hombre que ame a mis hijas y que nos cuide. Y tengo ganas de viajar, porque antes de separarme no viajaba mucho. Un montón de cosas que vinieron en una persona. Pero hace mucho que creo en eso. Hasta inconscientemente lo hacía y me daba resultados. Yo siempre dibujaba el campo que quería para llevar mis perritos abandonados y lo dibujaba con agua. Y la que terminó siendo mi chacra está toda sobre un arroyo que cruza abajo. Creer o reventar. Cuando uno proyecta y actúa dando por sentadas las cosas, yo creo que te vienen

Por Sabrina Galante