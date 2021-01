Nicole Neumann acusó a Pampita de copiar el anuncio del embarazo

La blonda dio a entender que lo que hizo la conductora “ya lo había visto” y desató la furia de sus compañeros.

Carolina “Pampita” Ardohain festejó su cumpleaños y anunció durante un vivo de Instagram que estaba embarazada de una nena. El video generó emoción entre sus seguidores y también miles de mensajes que le deseaban lo mejor, aunque no todos fueron “buena onda”.

Haciendo referencia a la forma que tuvo la conductora de confirmar la dulce espera, explotando un globo lleno de papelitos rosas, Nicole Neumann dio a entender que “se copió” de otra estrella. “¿Saben a lo que me hace acordar? Vieron el italiano Gianluca Vacchi que tuvo ahora a su primera hijita”, comentó la blonda, sugiriendo que la líder de Pampita Online plagió al millonario.

En ese sentido, la ex esposa de Fabián Cubero continuó: “Él para comunicar que era mujer hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad que tiraba humo rosa“. Sin dejarla seguir con su idea, su compañera de Nosotros a la Mañana, Karina Iavícoli salió al cruce y aseguró que su comentario no era para nada “inocente” ya que estaba acusando a Pampita de plagio.

En su defensa, Nikita afirmó que “se ve que hoy se usa hacer eso” y que esa “moda” no estaba cuando ella estuvo embarazada. Asimismo, disparó: “¡Uy, Karina, sacate a LAM de encima en ese programa porque no vinimos con maldad!”.

Cómo si fuera poco, la disputa no quedó ahí ya que Ángel de Brito salió a defender a su ex compañera de Los Ángeles de la Mañana y vía Twitter le contestó a Neumann: “Nicole todos los días hablando de LAM; no te esfuerces que la noticia hoy es Pampita” y afirmó que está “odiada”.