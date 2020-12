Nicolás Kreplak sobre el Covid: “Todavía hay peligro, no está resuelto esto”

El viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires habló sobre la vacuna en provincia “Todo el país está esperando las primeras dosis, quizá se pueda aplicar algo antes de fin de año. En provincia tenemos un primer objetivo de 6 millones de personas, para un total de 12 en todo el 2021.”

En entrevista con Radio con vos mencionó cuáles son las prioridades: “Dentro de los primeros seis millones, hay escalas. En mayores del 60, la letalidad es el del 20%, eso marca una prioridad clara, como los empleados de salud.”

Consultado por el periodista Pablo de León sobre qué vacuna llega primero respondió “En principio sería la rusa. Luego desde marzo sería con alguna de las demás con las que se firmó contrato. ME DARÍA LA VACUNA RUSA, POR SUPUESTO. La aplicación y la continuidad de la vacuna es la misma que con cualquier otra vacuna, eso no cambia. Más del 70% de la población se vacunará. Creo que eso crecería. Una buena parte de la gente esperaría a una segunda tanda de vacunación.”

Además, Nicolás Kreplak en comunicación con el programa Las cosas como son explicó cómo ven el movimiento de gente en la costa, en las marchas, “Estamos viendo aumento de los casos en muchos puntos de Sudamérica, hay riesgo de que nos suceda, los últimos dos días crecieron los casos. Sin dudas que sigue grave. Están aumentando los casos. No estamos en post pandemia. Se respetaron los protocolos, pero hay movilizaciones, se detectaron fiestas, ahora se vienen las Fiestas… Hay peligro, no está resuelto esto. Está delicada la situación. Antes de la segunda ola deberíamos tener buena parte de la población vacunada.” Y agregó “Hay que tratar de evitar una marcha atrás. Ojalá no tengamos que hacer eso antes de tener la vacuna”.