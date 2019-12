Netflix estrena una serie sobre Nisman con testimonios de Stiuso, Fein, Parrilli y Arroyo Salgado

Se estrenará el próximo 1 de enero y serán seis capítulos de una hora cada uno. Se trata de un trabajo de cuatro años y más de mil horas de archivos de un director británico.

La muerte de Alberto Nisman es todavía un misterio: desde un principio se alentó la versión de un suicidio, pero luego, distintos elementos llevaron a que no pocos pensaron que se trataba de un asesinato.Las conspiraciones en torno a lo sucedido se apoderaron no solo del interés de la opinión pública sino también de un prestigioso documentalista británico que propuso hacer una miniserie para Netflix.Y desde el próximo 1 de enero se podrá ver en esa plataforma el documental de Nisman, lo que ha generado una gran expectativa sobre todo en el mundo político y judicial.

El trabajo ya había sido presentado en el Festival de Cine de San Sebastián, con el nombre “El fiscal, la presidenta y el espía”.

Se trata de seis episodios y se enfoca en abordar el enigma (¿asesinato, suicidio?) alrededor de la muerte del fiscal encargado de investigar el atentado terrorista a la mutual judía AMIA.

Dirigida por Justin Webster, el documental “El fiscal, la presidenta y el espía”, se estrenará el 1 de enero en esa plataforma de contenidos por demanda. “Ha sido el trabajo más complicado de mi vida”, aseguró Webster al presentar un adelanto de la serie en el Festival de San Sebastián.

Basado en más de 1.000 horas de archivos y grabaciones, la serie cuenta con seis capítulos de una hora cada uno y recoge las declaraciones de los principales actores vinculados a un caso que resonó en todo el mundo.

Los testimonios de la fiscal Viviana Fein; el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado; y el ex espía, Antonio Jaime Stiuso, sirven para guiar al espectador a que saque sus propias conclusiones

Webster es responsable de otros documentales como “El fin de ETA” y la serie “Muerte en León”, además de la serie para HBO “El pionero” y “Six Dreams” para Amazon.

“El fiscal…” cuenta con seis capítulos de una hora cada uno en un formato clásico de documental con una mezcla de entrevistas con imágenes de archivo.

En el baño

Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, ubicado en Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, luego de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de intento de encubrimiento a los sospechosos del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos.

Último espía

Carlos “Moro” Rodríguez es el último espía que se comunicó con Nisman horas antes de su muerte. Es un hombre que trabajó por más de 30 años como agente de inteligencia y mantenía con el fiscal una larga relación de amistad. Declaró ante la justicia, vivió en España y conoce muy bien el mundo del espionaje.

A raíz de todos estos puntos es que fue convocado por el director de la serie de Netflix.

En declaraciones a A24, “Moro” Rodríguez cuenta que la entrevista con el documentalista fue en 2017: “y ahora el director Justin Webster me mandó un mensaje para agradecerme la participación y me dijo que quería entrevistarme para una posible segunda parte de la serie”. La entrevista duró varias horas. “Ellos querían saber si a Nisman lo habían matado o se había suicidado y cómo había sido mi último contacto con él. Le dije que lo habían asesinado. Yo hablé horas con Nisman antes de su muerte y estaba re feliz. No hay manera de que se haya suicidado”, aseguró el espía.

Posteriormente, el agente asegura que los que lo mataron fueron súper profesionales. “Solo te puedo asegurar que no fue un suicidio; él tenía una ‘fatua”’(un tipo de condena islámica) desde hacía algún tiempo y creo que hay que investigar por ahí”, respondió al periodista.