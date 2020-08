Nati Jota habló de su primera vez y respondió si tendría relaciones con una mujer

La instagramer y periodista respondió preguntas de sus seguidores. Qué dijo de su ex.

Nati Jota siempre fue muy abierta con respecto a su vida amorosa y muchos la siguen para leer sus consejos y experiencias a la hora de las relaciones.

Sin embargo, con respecto a la primera vez, la influencer no tiene una historia para inspirar. Al contrario de lo que ella esperaba, el debut fue atolondrado y casi sin la magia del romance de las ficciones.

“Debuté a los 17 casi 18. Yo flasheaba velas y cosas cual novela y fue en un auto, la primera piña a mi corazón ‘crismoreneado’ (por su fanatismo con las tiras de Cris Morena). Igual no aprendí”, contó, en una serie de preguntas y respuestas en Instagram.

Nati Jota y un debut que no esperaba (Instagram)

Otros quisieron saber qué había pasado con su último novio, Bruno Siri. La periodista estaba enamoradísima del rugbier chaqueño y él hasta se mudó a Buenos Aires para estar más cerca de ella. Sin embargo, de un día para el otro, la relación se cortó y Nati nunca dio detalles de lo que había sucedido, aunque durante un largo tiempo confesó que se sentía muy triste y deprimida.

“Amo que todos esperan algo re novela, un hecho puntual. No pasó nada. Nos fuimos dando cuenta de que éramos más distintos que parecidos. Lo quiero mucho y aprendí una barbaridad ahí y después. La vida es re pilla, nos pone adelante casi siempre lo que necesitamos para hacernos más enormes”, reflexionó.

Luego le consultaron a la periodista y conductora televisiva si tendría relaciones sexuales con otra chica y si bien aclaró que ahora no, aseguró que su heterosexualidad “es cultural”. “Ahora no, de todas maneras me hago cargo de que mi heterosexualidad es por enseñanza, cultural, como creo que la de la mayoría. Pasa que lo tenemos tan incorporado que no lo podemos ver y menos ‘cambiar’”, sostuvo.