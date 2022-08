Nathy Peluso: “Me siento argentina, española y del mundo”

La cantante habló en un live de Instagram por las críticas que recibió de fans tras asegurar que se siente española.

Aunque Nathy Peluso nació en Luján, vivió en Saavedra y a los nueve años se mudó con toda su familia a España, país en el que despegó su carrera musical, este fin de semana quedó en el ojo de la tormenta por asegurar que se siente española. Muchos fans argentinos expresaron su molestia y ella realizó un vivo para aclarar sus dichos.

“Realmente esto va para la gente que confía en mi mensaje. Todo lo que he dicho y he escrito sobre mi país, lo he hecho desde la honestidad, desde un lugar súper genuino y una nostalgia súper profunda que cualquier inmigrante puede comprender”, aseguró la cantante desde un live de Instagram.

“Yo dije que me sentía española, cosa que no quita que me sienta argentina también, y me sienta del mundo y me sienta artista, mujer, libre y me sienta lo que se me dé la gana sentir en ese momento”, aseveró la artista, que entre sus temas tiene uno llamado Buenos Aires y otro Argentina, además de asegurar en uno de sus éxitos que es “argenta como la Negra Sosa”.

La cantante, sensibilizada, habló de la conexión que tiene con nuestro país. “El orgullo que siento de mis raíces. Me junto una vez a la semana a hacer un asado con mis amigos, tomamos mate, escuchamos Serú Girán, la nostalgia es algo que no tiene explicación a no ser que la hayas comprobado por vos mismo, no se puede poner en palabras”, expresó.

“En Argentina aprendí lo que es el feminismo y lo que es ser una artista amada por su público”, aseveró, sobre los cuestionamientos que tuvo. “No se queden con esas cosas que no tienen sentido y están completamente fuera de contexto. Hay que tener cuidado como se tergiversan las palabras de una persona, porque hacen mucho daño, de verdad que duele”, afirmó.

Además, se molestó por las noticias que hubo por sus dichos. “Me utilizan para un clickbait. La gente quiere un click. Está loca por tener clicks y la gente descontextualiza, y de verdad me gustaría que se queden con el cariño que le he puesto a mis letras, al trabajo de años de demostrar cariño y compromiso con mi cultura, con mi público y con la gente que me ha visto crecer”, expresó.

Hacia el final, habló del recital que dará el 18 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. “Voy a seguir haciendo música, que es lo que realmente sé hacer, nos vemos en noviembre”, cerró sobre su gira Calambre Tour 2022.

