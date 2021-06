Natalia Oreiro se mostró caracterizada como Eva Perón para una nueva serie

La actriz uruguaya compartió en su Instagram una escena de “Santa Evita”, adaptación de la novela de Tomás Eloy Martínez

Desde hace un tiempo que la agenda de Natalia Oreiro está ocupada con el rodaje de Santa Evita, serie basada en la genial novela homónima de Tomás Eloy Martínez, y dirigida por Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez.

Ahora, la actriz uruguaya compartió por primera vez una escena de su caracterización de la inolvidable e inigualable Eva Perón. “Con tantas ganas y muchísima emoción quiero compartirles este gran desafío… Muy pronto van a poder ver Santa Evita que se enfoca en un personaje icónico, pero desde un lugar inesperado. Ya van a ver”, escribió con entusiasmo en su cuenta de Instagram.

“Ahora seguimos grabando en Argentina y está quedando increíble!! ⁣Estamos poniendo todo el corazón”, dijo. Además le dedicó un espacio a contar por cuál plataforma podrá verse “Es una serie exclusiva de Star +, el nuevo servicio de streaming que estará disponible el 31 de agosto en Latinoamérica”.

Una imagen del rodaje de Santa Evita

En marzo pasado, y en una entrevista con Marcela Coronel en el programa Mientras tanto (Mucha radio FM 89.5), Natalia había hablado de su trabajo en este proyecto. “Estoy preparando Santa Evita, sobre la novela de Tomás Eloy Martínez, que es maravillosa. Fui elegida por casting. Algunos pocos elegidos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera”, dijo.

“En el pasado no me sentía lista para el personaje y lo rechacé. Ahora tengo 10 años más que la edad que ella tenía cuando murió. Yo vi el casting porque se lo pedí al director, y me vi muy mal. No me cerraba la voz, la mirada. Evidentemente ellos vieron más allá, por suerte. Lo preparé en un tiempo determinado y a mí no me convenció. Nunca me alcanza el tiempo. Siempre que me dicen que se atrasa un proyecto yo agradezco porque tengo un poco más de tiempo para prepararme. Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor”, dijo Natalia sobre el camino que la llevó a interpretar a Eva Perón.

A su vez, reflexionó sobre el rol de la mujer en el cine: “En el cine es raro que una mujer pueda encabezar una película. Pero las que eligen qué ver y cortan las entradas son las mujeres. Entonces, ¿por qué la mayoría de las películas son encabezadas por hombres? Y en ese sentido, sería injusto si yo no reconociera el privilegio de hacer lo que quiero hacer. Yo vengo de la formación de Alejandro Romay. Y Romay amaba a las mujeres. Pero eso no significa que cuando leo un guión lo elija sólo porque sea la mujer la que cuenta la historia, porque si no, estaríamos cometiendo el mismo error”, afirmó.

“Es una serie basada en el libro de Tomás Eloy, amigo de mi familia de toda la vida. Salma Hayek es una de las productoras ejecutivas, ella me invitó a ser parte del proyecto. Me apasiona porque me gusta mucho el libro. Se ha montado aquí con un grupo de productores, de técnicos, de artistas, excelentes actores, realmente… Siempre quise que se hiciera aquí en Argentina -por supuesto la idea siempre fue que se haga en español- y que todos fueran argentinos, con las excepciones mía y de Cesc Corella que interpreta al doctor español que embalsamó a Evita. Creo que va bien”, había contado el director Rodrigo García.