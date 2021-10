Nardini: “Hay que trabajar a futuro y dar soluciones concretas”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, aseguró que “con las obras no va a ganar el Frente de Todos u otra fuerza, sino que va a ganar la gente”.

En declaraciones a Con Quién Hay Que Hablar por Radio Provincia sostuvo que el ministerio que encabeza tiene muchas responsabilidades y mucho territorio para abarcar y agregó que “territorialidad es que todos los días uno recorra obras y planifique. Además escuchar a la gente con sus problemáticas”.

Nardini destacó que hay que “juntarse con intendentes y referentes de organizaciones para trabajar a futuro y dar una solución concreta” y agregó que “ahora tenemos la posibilidad de salir de las restricciones de la pandemia y tener perspectivas de generar empleo”.

Destacó que “no me preocupa salir a revertir la elección sino que me ocupa resolver problemáticas que tienen muchísimos años en la Provincia”.

Nardini señaló que “la gente puede priorizar la gestión local pero eso no hace la diferencia nacional porque tanto en la Provincia como en la Nación nunca los intendentes han sido tan escuchados y respondidos como en esta gestión”

Agregó que “a la gente que no nos votó en las PASO no les pido que nos voten pero si que nos ayuden” y añadió que “estamos dispuestos a escuchar para revertir lo que nos equivocamos. Sería mucho peor no reconocer y negar porque queremos pensar en 2023”.

Nardini sostuvo que “los candidatos de Juntos es inverosímil que escuchen a los bonaerenses porque el año pasado cuidaban los intereses de la Capital Federal”.