Nancy Pazos a Eduardo Amadeo: “Se la pasan leyendo Clarín y se mienten a ustedes mismos”

La periodista mantuvo una fuerte entrevista radial con el ex Diputado Nacional de Juntos por el Cambio y le replicó que “se mienten entre ustedes mismos”.

La periodista Nancy Pazos mantuvo un duro cruce este miércoles 7 de abril con el dirigente de Juntos por el Cambio, Eduardo Amadeo, y calificó sus argumentos como “mentira”. Durante una entrevista de su programa radial en Rock And Pop, la conductora lanzó además una crítica a toda la oposición: “Se la pasan leyendo Clarín y se mienten a ustedes mismos”, dijo.

En medio de sus críticas a la gestión del gobierno nacional ante la pandemia de COVID-19, Eduardo Amadeo afirmó que en Argentina “tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo y por haber hecho negociaciones oscuras con laboratorios de todo tipo”. Nancy Pazos respondió entonces que esa era “otra mentira”.

“Argentina es el número 21 en nivel de vacunación en el mundo”, sostuvo la conductora. El dirigente no pudo refutar la pregunta. “No te lo puedo discutir en este momento porque no tengo la cifra”, sostuvo el exdiputado Nacional.

El rol de @NANCYPAZOS, a quien no se la puede tachar de K, es fundamental para la democracia. Si no me creés mirá el documental "Q, into the storm"

Desenmascarar las fake news es esencial para el sistema democrático.@eduardoamadeo nefasto https://t.co/RrrC2TQ4p3

— Leo Anzalone (@LeoAnzalone) April 8, 2021