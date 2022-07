Nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona

La hija del Diego dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

Dalma Maradona fue mamá por segunda vez. La hija del Diego dio a luz este domingo 24 de julio a su hija Azul, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de Dalma, con una fotografía de la pequeña manito de la bebé y unas palabras de su mamá a puro amor y emoción.

¡Bienvenida Azul! nació la segunda hija de Dalma Maradona. Foto: Dalma Maradona

“¡Qué felicidad, hijita! ¡Bienvenida Azul a este mundo! ¡No entendés las ganas que teníamos de conocerte! ¡Gracias por todos los lindos deseos” escribía la hija del barrilete cósmico.

Cómo fue el anuncio de Dalma Maradona de que estaba embarazada

Dalma Maradona reveló que sería madre por segunda vez el pasado mes de febrero, cuando hizo el feliz anuncio sobre su dulce espera. Ella ya era madre de Roma, quien nació en 2019.

Tras el anuncio sobre su embarazo, la actriz e hija del Diez reveló el nombre y el sexo del nuevo integrante de la familia: se trata de una niña que lleva por nombre Azul.

Dalma Maradona hizo una producción de fotos con su pancita de 7 meses y medio de embarazo

“Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”, expresó Dalma el día que dio a conocer su embarazo.