Murió Rodolfo Bebán, uno de los actores más carismáticos del teatro, el cine y la TV

La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia.

Rodolfo Bebán falleció a los 84 años. El reconocido actor y director argentino contaba con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

La triste noticia fue dada por la Asociación Argentina de Actores en la mañana del domingo 14 de agosto: “Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento”.

Quién era Rodolfo Bebán

Rodolfo Bebán inició su labor artística en 1955, formando parte del elenco de teatro de repertorio de Pedro Escudero. Entre sus trabajos televisivos se encuentran exitosos ciclos como “El amor tiene cara de mujer“, “Nazareno Reyes”, “Cuatro hombres para Eva”, “Malevo”, “Alta Comedia”, “Los otros y nosotros”, “El precio del poder“, “Romeo y Julieta”, “Camino al amor”, “Marco, el candidato”, “El Gato”, “Muñeca”, “Cumbres borrascosas”, “Con alma de tango”, entre otros.

En teatro, su extensa trayectoria incluye obras como “Las amorosas”, “Las mariposas son libre”, “Diario de un loco”, “Misery”, “Mi adorable farsante”, “Lorenzaccio”, “La extraña pareja”, “Vivimos un sueño”, “Atrapado sin salida”, “Democracia”, “El túnel”, “Hamlet”, “El año que viene a la misma hora”. Su último trabajo en teatro fue en “Filosofía de vida” junto a Alfredo Alcón y Claudia Lapacó.

Su labor cinematográfica incluye los films “Juan Moreira”, “Los muchachos de antes no usaban gomina”, “Proceso a la infamia”, “Los orilleros”, “Juan Manuel de Rosas”, “Del brazo y por la calle”, “Seguridad personal”, “La invitación”, entre otros.

En 1997, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

Qué le pasó a Rodolfo Bebán

Si bien aún no se revelaron las causas de la muerte de Rodolfo Bebán, el viernes 12 de agosto, en el ciclo A la Tarde (América TV), contaron que el actor estaba internado en un geriátrico, atravesando un momento delicado de salud. “Actualmente su estado de salud preocupa a su entorno más íntimo”, aseguraron, días antes de su muerte.

“Se habla de depresión, angustia o tristeza en la que él estaría sumido. Claudia Lapacó hizo una obra teatral con él en 2011 y fue la última vez que se vieron. Sabemos que tiene 84 años y que tiene problemas de salud, pero por qué tanto hermetismo. Él tiene seis hijos“, informó el periodista Lucas Bertero.

Además, repasaron la historia amorosa de Rodolfo Bebán y recordaron que du primera esposa fue Claudia Lapacó. Los artistas se conocieron en “El amor tiene cara de mujer” y con el tiempo formaron una familia con dos hijos. Estuvieron cuatro años en pareja y se separaron. Pero el gran amor de su vida fue Gabriela Gili, con quien estuvo 17 años. En 1991 ella falleció y él se deprimió fuertemente.

A su vez, en 2019, el actor Jorge Martínez había hablado sobre el estado de Rodolfo Bebán: “La última vez que lo vi fue en septiembre, fuimos a cenar y pusimos un biombo, porque Rodolfo no quería que lo vieran, y ya no estaba bien, ahora ya no quiere salir a comer, es más, a veces lo llamo y ni me contesta. Me da mucha pena verlo así“.