Murió James Caan

El legendario actor tenía 82 años. La noticia la confirmó su familia en la cuenta de Twitter oficial.

James Caan, que obtuvo una nominación al Oscar como el mafioso Sonny Corleone en El Padrino y una nominación al Emmy por interpretar al corredor de la NFL Brian Piccolo en Brian’s Song, entre una serie de grandes papeles en el cine y la televisión, como Elf y Las Vegas, murió el miércoles 6 de julio por la noche. Tenía 82 años.

“Con gran tristeza les informamos del fallecimiento de Jimmy en la tarde del 6 de julio”, reza el mensaje escrito en la cuenta de Twitter oficial de James Caan. “La familia agradece las muestras de cariño y las sentidas condolencias y les pide que sigáis respetando su privacidad durante este difícil momento”, indica el breve texto sin especificar la causa del deceso.

“Jimmy era uno de los más grandes (…) Lo extrañaré muchísimo”, escribió su mánager Matt Del Piano en un comunicado.

Trayectoria de James Caan

Nacido el 26 de marzo de 1940 en el Bronx, Caan empezó a actuar como invitado en series de televisión tan populares en la década de 1960 como Route 66, Los intocables, Dr. Kildare, Ben Casey, Wagon, Death Valley Days y Get Smart. En medio de todo su éxito en la gran pantalla, volvería a la televisión a menudo durante sus 60 años de carrera. En 2003-08 protagonizó el drama de la NBC Las Vegas, en el que interpretaba a un ex agente de la CIA que dirige la seguridad de un glamuroso casino.

ras una década en el negocio, Caan saltó a la fama a principios de la década de 1970 con papeles de autor consecutivos. Obtuvo una nominación al Emmy por su papel de Brian Piccolo, un corredor de los Chicago Bears enfermo de cáncer, en la película de ABC Brian’s Song, junto a Billy Dee Williams como su compañero Gale Sayers. Fue el telefilme más visto de la historia, con un 32,9 de rating/48 de share, y ganó cinco Emmys, incluyendo el de Mejor Programa Individual – Drama o Comedia.

La muerte de Sonny Corleone en El Padrino

Caan siguió ese éxito con su papel más conocido: el impulsivo y turbulento Sonny Corleone, hijo mayor de Don Corleone (Marlon Brando), en El Padrino, de Francis Ford Coppola. La película basada en el bestseller de Mario Puzo ganó el Oscar a la mejor película y está considerada como una de las mejores de todos los tiempos. La muerte en pantalla de Caan en medio de una lluvia de balas también está considerada como una de las mejores del cine.

En una entrevista de 2011 con la Fundación de la Academia de Televisión, el guionista de Brian’s Song, ganador de un Emmy, William Blinn, dijo: “Jimmy es Jimmy. Siempre tuvo una arrogancia, una confianza. Muy competitivo. Atrevido, en el mejor sentido de la palabra. Pero es un tipo con todas las ventajas y desventajas que se pueden tener”.

Más tarde retomaría el personaje de Sonny para una serie de videojuegos basados en El Padrino a mediados de la década de 2000.

Esos papeles lanzaron a Caan a la estratosfera de Hollywood, y le siguieron actuaciones estelares en películas como Slither, Freebie and the Bean, Funny Lady, Rollerball, A Bridge Too Far, Chapter Two, Hide in Plain Sight, Misery, Honeymoon in Vegas, Mickey Blue Eyes, Elf y muchas más. También apareció en Silent Movie, de Mel Brooks, y en Dick Tracy, de Warren Beatty.

En el momento de su muerte, Caan estaba produciendo varias películas, como el thriller de sicarios Fast Charlie, dirigida por Philip Noyce; Redemption, de Tom Burruss, y Acre Beyond the Rye, de André Gordon.

Más recientemente, Caan volvió a interpretar a un jefe de la mafia de Chicago en el drama criminal de Starz de 2012-13 Magic City, junto a Jeffrey Dean Morgan. Siguió con la comedia de ABC Back in the Game, en la que interpretó a Terry “The Cannon” Gannon”, un exjugador de béisbol de las Grandes Ligas empapado de cerveza cuya hija (Maggie Lawson) y nieto (Griffin Gluck) se mudan con él tras su divorcio. Duró 13 episodios.

También apareció junto a su hijo, Scott Caan, en el reinicio de Hawaii Five-O de la CBS y puso la voz a un personaje de Padre de familia.

Se casó y se divorció cuatro veces, con Dee Jay Mattis, Sheila Ryan, Ingrid Hajek y Linda Stokes. Le sobreviven su hija Tara A. Caan, de Mattis; su hijo Scott, actor, de Ryan; su hijo Alexander James Caan, de Hajek; y sus hijos James Arthur Caan y Jacob Nicholas Caan, de Stokes.