Murió Herminia, la mamá de los conductores de MDQ

Eugenio y Culini Weinbaum fueron los encargados de dar la triste noticia a través de las redes sociales. Durante años ella los acompañó en el ciclo de El Trece.

Murió Herminia, la mamá de Eugenio y Culini Weinbaum, los conductores del clásico ciclo de El Trece MDQ, que combina deportes con supervivencia. Ella se hizo conocida por acompañarlos en las emisiones y “retarlos” frente a la cámara. La triste noticia la confirmaron los hermanos a través de las redes sociales.

“Queridos amigos: ayer se fue Herminia, nuestro ejemplo de vida. Una mujer hermosa con un corazón único. Atravesó los caminos más difíciles con alegría, firmeza, amor y optimismo. Si no teníamos un techo nos convencía que era hermoso porque se podían ver las estrellas….y como siempre, tenía razón”, escribieron en Twitter para despedirla.

Luego siguieron: “Madre del alma. Siempre vas a estar presente, porque tu luz va a seguir iluminando nuestro camino, el de tus nietos, bisnietos y de todas las personas que tuvieron la suerte de conocerte personalmente o disfrutarte a través de la pantalla. Te amamos con todo el corazón!! Buen viaje y hasta pronto”.

Además de Eugenio y Sebastián, popularmente conocido como Culini, Herminia era mamá de Víctor Eduardo, Karina, Gabriela, Estela y Graciana, fruto de su relación con Milo Weinbaum, un inmigrante polaco.

Su hijo mayor Eugenio, también surfista, comenzó el ciclo MDQ, así se llama en alusión al código que tiene la ciudad de Mar del Plata en los aeropuertos, en 1989 y en 1992 se sumó Culini. En 1994 el programa comenzó a llamarse MDQ para todo el mundo y en 1999 se hace popular al arribar a Azul Televisión y desde el 2001 se comenzó a emitir por El Trece.

Entre informe e informe los hermanos se peleaban frente a cámara e incorporaron a su mamá, que aparecía para retarlos, darles indicaciones y dirigirles el programa, con un toque de humor, por lo que se convirtió un poco en la mamá de todos los fans del magazine deportivo.

Como dijeron en las redes, ella siempre los alentó. Incluso fue quien le regaló al mayor, Eugenio, su primera tabla de surf. Gentileza que ellos le devolvieron cuando le pidieron si “les daba una manito” con el programa y ella “agarró el brazo”, según contaron hace unos años en Gente. Es que ellos quedaron detenidos en la ruta por una infracción y no pudieron ir a grabar el programa: “Cuando me preguntaron, dije: ‘Pero por un hijo, cualquier cosa…‘ Y ahora perdieron, ¡no me voy más! Lo más lindo para mí, como madre, es que mis hijos me dejen entrar en su mundo”. En aquella nota que compartió con sus hijos había asumido que ella era “mucho más loca” que ellos.

De inmediato las redes se llenaron de mensajes para la familia: “Vuela alto Herminia, abrazo al alma”, “Estuve con ella una vez en un banco charlando parte de la mañana y contándome que los hijos la controlaban con el celular jajaja muy genia, Mar Del no la va a olvidar nunca”, “Cuánto lo lamento… hermosa mujer (¡y la más divertida del programa!) Fuerza”, “Una capa en la panalla, me sacaba siempre una sonrisa. Buen viaje”, “Mujer divina, traspasaba la pantalla y con un tremendo humor que ustedes nos hicieron compartir. Buen viaje hermosa Herminia. Gracias por tanto”, y “Creo que todos los que seguimos MDQ la sentimos parte nuestra y nos contagiaba alegría con cada aparición. Abrazo grande para todos”, fueron algunos.