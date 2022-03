Muertos por sorteo en el corredor de la droga

El corredor que aporta el 25% de la recaudación criminal al Conurbano se sostiene en sus extremos por polos narcóticos.

De San Martín a José C Paz, atravesando otros partidos, el Narcotráfico está de fiesta y el principio de incertidumbre favorece a la delincuencia marginal (no por eso perejil), a la de pequeña y mediana organización, y a la organizada.

Bajo dicho principio el Narcotráfico continúa su proceso de constatación tras su consagración en el año 2014. Año en el cual, el Narcomenudeo, terminó de instalarse en los barrios. Se consolidó la fusión local/internacional, se delimitaron los territorios y las rutas de tráfico tras los acuerdos con los países productores, se configuraron los primeros enclaves, así como las dimensiones operativas entre Narcotráfico (fronteras), Microtrafico (ciudades) y Narcomenudeo (barrios).

Se suma, al mismo tiempo, que la criminalidad organizada asimiló que Argentina no tenía programa de seguridad más que el movimiento compulsivo de fuerzas federales sin inteligencia ajedrecista. Sin estrategia. Simplemente, al voleo. Para constar. Con suerte para regular, en algún momento, muertos.

El manejo conjetural del crimen

El principio de incertidumbre se impuso en todos los Ministerios de Seguridad Nacionales bajo diversas características y definiciones criminales. Todas ellas atrasadas al estadío en el cual se encontraba el delito. Conjeturas vanas. Carencia de perspectiva y planeamiento frente al estado de situación.

Dicho principio favorece al mercado sintético. A la estructura de opiáceos que llega al país de forma paulatina pero sostenida a través de tres lineas: Mexicana, Afgana y China. Líneas que ensayaron la penetración de sus mercados por el punto Tripartito, la Triple Frontera y finalmente, por la hidrovía. Corredor criminal negado por el Kirchnerismo, reconocido por Cambiemos aunque le quedó grande, y convertido en el primer enclave federal en la gestión actual del Frente de Todos.

Situaciones atroces para la seguridad ciudadana y para la salud pública. Desorganización territorial en materia de seguridad como motor organizador del narco.

Ensayos iniciados en el año 2018 cuando las lanchitas mostraron su fracaso ante la deficitaria investigación criminal y la fantasmagórica inteligencia criminal que declaró “Narcotráfico 0” en el corredor fluvial. Concluir en la nada para justificar que la hidrovía, al squad anticorrupción, le quedó grande.

Conurbano experimental

El Conurbano Bonaerense es uno de los enclaves más complejos que tiene la región centro del país. Región que concentra el 65% de la violencia por Narcomenudeo y que forjó más enclaves que el resto del país.

Puerta 8, ubicada en el Partido de 3 de Febrero, aportante en billetes a la comisaría, según fuentes de la investigación, de 2 millones de pesos semanales, fue la primera muestra de poder, extorsión, e inescrupulosidad de las bandas que ya hicieron contacto con las redes sintéticas.

El ensayo de tráfico necesitó de una experiencia in situ. En el territorio atravesado por la anomia, por la puja territorial y con una Bonaerense sin conducción política que aumentó sus protones corruptos. Institución que atraviesa uno de los peores momentos de su historia.

Se trató del experimento narcomenudista porque es, el Narcomenudeo, la expresión narco que mide el estado del tejido social, la decantación de la demanda de algunas drogas, las nuevas demandas y la permeabilidad consumista.

La trama siniestra buscaba marcar territorio al haber dejado de ser la Bonaerense el ente administrador.

La crisis interna de la fuerza es tal, que ya ni siquiera pueden regular el negocio. Los desviados son integrantes de bandas, ya no son “la banda”.

Las reglas las pone cada red. Para eso no hay límites, no hay códigos.

“No se les fue la mano. Lo hicieron adrede y no de forma masiva”. “Dieron un mensaje. Ellos venden muerte. Solo que en la ocasión última aceleraron el proceso porque el mensaje tenía que llegar en lo inmediato”. “Por sorteo. Si queres, aleatorio”.

“Que fuese en 3 de Febrero es causal”. Es que la ubicación geográfica de dicho partido es ideal para enviar mensajes en simultáneo a otros partidos que forman parte de las 10 complejidades más agudas del Conurbano.

Los herederos del negocio manejan la calle sin límites. Los hijos 2.0 reciben directivas de los narcos tras los muros. Directivas que apuntan al qué, no al cómo.

San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, San Miguel y José C Paz constituyen uno de los corredores más aceitados del Narcotráfico bonaerense. La matriz subterránea del corredor se concentra en sus extremos: San Martín y José C Paz. El primero bajo la sombra de Mameluco y con una policía jactanciosamente desviada desde el caso Candela. El segundo bajo la confesa declaración ejecutiva de la distorsión sanitaria que trafica falopa en ambulancias que debiesen trasladar pacientes. En esos partidos, las redes, son móviles. Golondrinas. La permanencia no es negocio.

La particularidad de Puerta 8 se centró en su población. Un territorio, más bien pequeño, y por ende, más difícil de abordar. Porque en esos territorios el narco se intercala entre casas de familia y los corredores de escape ponen en riesgo a todo el conglomerado habitacional.

El corredor factura, según fuentes de la investigación, el 25% de lo que se factura en el Conurbano. Conforme a la zona y al tipo de sustancia, los narcos recaudan entre 70 y 100 millones de pesos por día que se reinvierten, según proyecciones, en más sustancia, en acumulación para lavado de activos y en el pago de connivencias.

En La Matanza, solo en Puerta de Hierro, se recaudan 8 millones de pesos por día. Fines de semana, puede llegar a 10.

Hasta el próximo aviso



Base blanca de veneno con valores agregados de más veneno de la familia del fentanilo. Las drogas que se vienen. Que se abren paso ante la reactividad y la miserabilidad de dar como respuesta al potencial proyecto de muerte, que es la droga, su potencial legalización.

Cocaína al cuadrado. Brebajes químicos. Cripy recargado. Opiáceos en expansión ante la pasividad de declarar la epidemia en Estados Unidos.

Muertos por sorteo, sin más, para dar mensajes. Para constatar poder y por si acaso, para recordarles ese poder a quienes experimentan memoria acomodaticia y olvidos manipulados.

Los narcos del Enclave Conurbano. Los muertos por consumo que le pertenecen a los funcionarios. Los potenciales muertos sin tratamiento. Los potenciales muertos hasta el próximo sorteo. A la hora del nuevo mensaje en cualquier habitus desconfigurado institucionalmente.

Por Laura Etcharren –