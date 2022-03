Mónica Farro: “No trabajaría nunca más con Sol Pérez”

La vedette visitó Implacables y recordó el conflicto que se desató con la panelista en los camarines de Veinte millones. Mirá el video.

En el verano del 2020, poco antes de que comenzara la pandemia de covid, surgió una gran polémica entre Mónica Farro y Sol Pérez en los camarines del teatro en el que Guillermo Marín estrenó Veinte millones.

La disputa entre ambas siguió su curso hasta los tribunales, que decidieron a fines de ese año que Sol Pérez debía abonarle unos 500 mil pesos a Farro, dinero que corrió a cuenta de Marín, que quería terminar con ese conflicto a toda costa.

En Implacables, le consultaron si en el monólogo que hace en el teatro habla sobre el conflicto que mantuvo Sol Pérez, y ella no dudó en responder: “¡No, ni loca! No menciono a nadie más que a mí. Eso ya muy viejo. Ya está todo pago. Yo ya cobré todo. Lo gasté”, señaló.

Tras asegurar que “no trabajaría nunca más Sol Pérez, aunque sí iría como invitada a Nosotros a la mañana, donde la modelo trabaja como panelista, Mónica señaló que tampoco se volvería a poner a las órdenes de Marín.

“No hablé más con él, aunque es un productor con el que no trabajaría más. Más allá de que él puso la plata para solucionar esto, porque no sé a quién le convenía, aunque a mí sí me convino, no trabajaría con él porque los dobles discursos no me gustan”, reconoció.

“La locura fue en el camarín de Carmen y estábamos todos presentes. Yo siempre digo ‘lo que pasa ahí, pasa ahí’ y por más que yo te quiera acusar de algo, siempre va a ser tu palabra contra la mía porque no se expuso”, señaló en referencia a cómo comenzó el conflicto.

“Más allá de que nada de lo que dijo ella tenía que haberlo dicho, porque fue muy cruel con mi familia, con mi padre, mi hijo, Cuando te querés meter con lo más bajo, mi actitud siempre es reírme porque lo pone peor al otro. Pero peor fue lo que dijo en televisión”, recordó.

“¿En qué gastaste todo ese dinero que le ganaste a Sol Pérez?”, quiso saber Gustavo Méndez. “Yo creo que todavía tengo de eso. Tengo para muchos maples”, explicó Mónica Farro en referencia a la gran cantidad de huevos que consumen con su pareja, Leandro Herrera.