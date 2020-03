Mirta Busnelli: “Con Macri esto hubiese sido una tragedia”

La actriz elogió a Alberto Fernández e imaginó lo que pudo haber pasado si el expresidente era el encargado de manejar la situación de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Su dura crítica a Reina Reech por los dichos antivacunas.

Mirta Busnelli, en declaraciones a ‘El Show del Espectáculo’ por AM 1300 La Salada, manifestó que si la pandemia de coronavirus se hubiese dado con Mauricio Macri en el poder “hubiese sido desastrozo” y coincidió con Estela de Carlotto quien afirmó que con el líder de Cambiemos “no sé cuántos moriríamos”.

“Gracias a Dios no está el gobierno anterior, si hubiera estado no sé cuántos moriríamos, no hubieran hecho nada más que decir mentiras en los medios diciendo que todo estaba bien”, disparó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo la semana pasada.

“Es duro, pero hay mucha gente que tuvo que soportar cosas peores”, afirmó la artista en diálogo con Ulises Jaitt al hacer referencia a acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial.

-¿Quién te ayuda en este momento en el que no podés salir de tu casa?

-Me ayuda una señorita y, eventualmente, yo. Pero nada. Desde que se puso la cuarentena abre salido dos veces para comprar un medicamento.

-¿Lo vivís con miedo?

-En general no estoy aterrada porque estoy haciendo casi todo lo que se necesita hacer, pero hay momentos bastante difíciles porque por ahí no tengo internet. Fibertel se corta todos los días y se me cortó el primer día, pensé que iba a estar toda la cuarentena así. Estando encerrado en tu casa te comunicas con un amigo o un familiar.

-¿Estas contenta con las medidas de aislamiento que tomó Alberto Fernández?

-Estoy muy conforme. No tengo nada que decir en contra. Al contrario, a favor. Parece ser que el aislamiento era lo más indicado porque los países que no lo hacen tienen cada vez más infectados.

-¿Cómo pensas que lo hubiese manejado Mauricio Macri?

-No quiero pensarlo porque me da una angustia horrible. Hubiese sido desastrozo porque además hubiese seguido la política de Trump de proteger la economía. Imaginate, Trump vive en una nube porque la cantidad de infectados es muy grande.

-Estela de Carlotto dijo: “si estuviese el gobierno anterior no sé cuántos morirían”.

-Y si, la verdad que sí. Así es.

-Lo bueno de Alberto Fernández es que se lo ve humano frente a esta situación.

-Si. Y siento que estamos protegidos y se están ocupando de la mejor manera que pueden. Creo que es lo mejor. Confío. Las cosas pueden salir mal porque en todo hay un riesgo, pero todo me indica que es la mejor manera.

-¿Para entretenerte haces actividades que antes no hacías?

-Hago un poco de ejercicios, veo muchas series… un poquito de todo. Contesto muchos chats, trato de leer un poco. Es como tener una intimidad con uno distinta, conocerse desde otro lado.

-¿Cocinas?

-No.

-El periodista Toti Pasman criticó la cuarentena y que “el país tiene que seguir funcionando”, ¿que pensas al respecto?

-Nadie sabe cuál es exactamente la mejor medida, pero personalmente no me importa nada lo de la economía. Ya se verá. Espero que no se cobre más vida. Hay mucha gente que hace muchísimos años en nuestro país vive en condiciones muy precarias y están más propicios a contagiarse porque hay que ver si pueden tener las precauciones necesarias. Me parece que el mejor camino es este para disminuir la cantidad de casos porque hubiese sido muy duro que se hayan disparado.

-Reina Reech se declaró antivacunas y dijo que a sus hijos no los vacuna desde los cinco años, ¿cómo lo ves?

-No estoy de acuerdo con el movimiento antivacunas. Siento que es un peligro, es riesgoso. Tuvieron suerte de o contagiarse de algo. Esa situación de no darse la vacuna pone en riesgo no solo a las personas que no se la dan, sino a las que están cerca. Vos podés hacer lo que quieras, pero si estás mal podés contagiar. Es lógico que dársela salva más vidas.