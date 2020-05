Miriam Lewin fue designada defensora del Público de Servicios de Comunicación

El Gobierno había propuesto a la periodista antes de la pandemia, tuvo dos impugnaciones, pero la nombró en la bicameral. Eligieron autoridades en la Enacom y RTA.

Con el respaldo del oficialismo y la abstención de la oposición, el Congreso avanzó en la designación de la periodista Miriam Lewin para el cargo de defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. El nombramiento fue aprobado en la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que sesionó en forma virtual, y sólo resta que sea refrendado por los presidentes de ambas cámaras, Cristina Kirchner y Sergio Massa. El cargo estuvo vacante durante la gestión de Mauricio Macri, que suspendió la Ley de Medios, que da origen a esta defensoría. La anterior defensora fue la periodista Cynthia Ottaviano, que ahora fue propuesta para RTA.

Desde Juntos por el Cambio no se cuestionó la idoneidad de Lewin sino la supuesta falta de tiempo para analizar adhesiones y cuestionamientos a su nombramiento. La comisión que encabeza Gabriela Cerruti, del Frente de Todos, eligió también a representantes parlamentarios en el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) y en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Lewin es periodista de investigación con una extensa trayectoria en televisión, radio y gráfica, que incluye trabajos en Telenoche Investiga, Todo Noticias, Radio Nacional y América TV, entre otros. Sobreviviente de la ESMA y del centro clandestino Virrey Ceballos durante la última dictadura, fue testigo en el Juicio a las Juntas y es una activa militante por los derechos humanos y en las luchas del movimiento feminista. Como escritora es autora de Ese infierno junto con otras sobrevivientes de la Esma; Iosi, el espía arrepentido (en coautoría con Horacio Lutzky), sobre un agente infiltrado en la comunidad judía; Skyvan, sobre los vuelos de la muerte, los aviones y pilotos que los tripularon, y Putas y guerrilleras (en coautoría con Olga Wornat) sobre los crímenes sexuales durante el terrorismo de Estado.

Durante la reunión de la bicameral, Juntos por el Cambio pidió postergar la decisión para estudiar apoyos y observaciones a la postulación que el Frente de Todos había presentado hace dos meses y medio, el 13 de marzo. La candidatura había sido impugnada la semana pasada por la Colectiva de Mujeres Ex Presas Políticas de la Dictadura Militar 1976/83, que se sintieron “revictimizadas” por el relato de sus historias en Putas y guerrilleras, según informó el portal El Disenso.

Cerruti, al abrir la sesión, destacó “el número de adhesiones y la fortaleza” de la candidatura y agregó que hubo “dos impugnaciones que fueron escuchadas”. La diputada radical Karina Banfi, secretaria de la comisión, reclamó “revisar y tener toda la información” y sugirió que “no se cumplieron los plazos correspondientes”. Cerruti recordó entonces que la postulación se publicó en el Boletín Oficial, en medios nacionales y redes sociales, y que “todas las adhesiones y oposiciones se encuentran en la comisión y son de libre acceso a los miembros”. Las diferencias se saldaron en la votación, donde el Frente de Todos se impuso por nueve votos positivos contra seis abstenciones.

El resto de los nombramientos del día fueron por unanimidad. Para los cargos vacantes en el Enacom, por la primera y segunda minoría, fueron propuestos el abogado pampeano Alejandro Gigena (FdT) y la ex diputada Silvina Giudici, ex titular de ese organismo, impulsada por el Pro. Para completar la grilla de RTA el oficialismo propuso a Cynthia Ottaviano, ex defensora de consumidores de medios, y el macrismo a Emilio Laferriere, quien como vicepresidente de ese organismo fue denunciado en varios oportunidades por los trabajadores del canal público por el vaciamiento y el ajuste que ejecutó como subordinado del ex titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi.