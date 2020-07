Mirá el polémico video de Mario Ishii

El intendente de José C. Paz fue filmado mientras dialogaba con empleados públicos que reclamaban mejores condiciones laborales y admitió que protege a los que venden droga.

Un verdadero escándalo fue lo que se generó luego de la viralización de un video donde Mario Ishii, intendente del partido bonaerense de José C. Paz mantenía un cruce con trabajadores de la salud y se lo escuchó decir una frase que daba a entender que los empleados sanitarios venden drogas en las ambulancias.

“Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, dijo el intendente kirchnerista cuando quiso dar por zanjada la discusión por mejoras salariales que quedó reflejada en un video que se conoció a través de la cuenta de Twitter de Gastón Cavanagh, reconocido productor del programa de Jorge Lanata.

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias“, aseguró Ishii.

El jefe comunal les advirtió a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo, les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más”.

Según trascendió los empleados estaban solicitando menos horas de trabajo para estar con sus familias, lo que Ishii descartó de plano argumentado la situación de pandemia que estamos atravesando. “O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero… no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando”, dijo el intendente “K” a los trabajadores.

Las explicaciones de Ishii

“No dejaban salir las ambulancias, había 40 pedidos de emergencias, habíamos traído nuevas ambulancias y quería que trabajaran 12 horas en vez de las 8… Voy a las 10 de la noche, yo les decía que intervine el área para terminar con las irregularidades, me puse al frente del área, pero no digo que estoy encubriendo nada, no protejo a nadie que vende drogas, no encubro narcotraficantes, yo protejo a los chicos con adicciones, estamos luchando contra la inseguridad”, dijo Ishii esta mañana en Radio Mitre, señalando que “el video lo cortaron con esa frase, pero hablamos 40 minutos, la frase está sacada de contexto…”.

“Tal vez la frase sea descalificatoria”, admitió Ishii en dialogo con Marcelo Bonelli, destacando “trabajo para que los narcotraficantes vayan presos, luchamos por eso en José C. Paz. Lo dije hace 15 días en una nota con Jorge Fontevecchia”.

“Ese video es malicioso, el video está cortado para hacer un daño… No miraron toda esa charla que duró 40 minutos, les sirvió para hacer un daño, que Dios los ayude”, dijo Ishii tratando de frenar las dimensiones de la escandalosa situación. “Eso de las ambulancias se comenta (agregó en alusión a la venta de drogas por esa vía en José C. Paz), lo estamos investigando, por eso decía que no los rajé, porque todavía no están identificados, es lo que se dice… Yo quería que vuelvan a laburar, hay que estar ahí con la situación social”.

“Si tengo que ir a la justicia iré, yo voy a decir lo que tenga que decir, yo lo que cubro son todos los espacios de salud, del trabajo de ellos, de 50 tipos que no me quieren laburar cuatro horas más con la pandemia”.