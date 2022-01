Miley Cyrus apareció semidesnuda en el show de Año Nuevo

La estrella interpretaba “Party In the USA” cuando su top se desprendió completamente. Mirá el video

Miley Cyrus sufrió un desperfecto en su vestuario y casi queda desnuda en la mega fiesta de Nochevieja que presentó junto a Pete Davidson para la cadena estadounidense NBC.

La estrella de 29 años estaba interpretando su éxito “Party In The USA” justo después de que el reloj diera la medianoche, cuando su top -que estaba sujeto por endebles tirantes plateados- se desprendió.

Los tirantes metálicos se rompieron

Cyrus sintió el momento exacto en el que su vestuario se rompía por lo que llegó a sujetarse con las manos y logró darse vuelta. Luego, se dirigió rápidamente a los bastidores mientras su banda y sus coristas hacían todo lo posible por continuar la actuación. La estrella se retiró rápidamente del escenario

Momentos después, reapareció con una chaqueta roja brillante en lugar de su top roto y, haciendo referencia a una de las frases de Party In the USA, bromeó: “¡Ahora todo el mundo me está mirando! Cyrus reemplazó el defectuoso top por una chaqueta

Su poco fiable top lucía varios agujeros estratégicos, pero fueron los brillantes tirantes los que fallaron. Llevaba también una diminuta falda en juego.

Al terminar, agradeció a la audiencia y a los televidentes en casa por sintonizarla y volvió a bromear sobre el inesperado momento de dramatismo: ”El programa de esta noche ha consistido en ser flexible. De aguantar los golpes y sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y esa resistencia no debería terminar aquí. Llevemos eso al nuevo año con nosotros. Todos hemos aprendido a esperar lo inesperado”.

Cyrus y Pete Davidson demostraron que tienen química. El explosivo dúo hizo múltiples guiños a su amor mutuo por la marihuana, bromeó sobre las estrictas directrices en cuanto a las “palabrotas”, y discutió sobre quién es la verdadera “estrella del espectáculo”.

Una vez que los anfitriones terminaron su número de apertura, dieron la bienvenida al escenario al primer invitado de la noche, Saweetie.

La rapera, de 28 años, interpretó su éxito “TAP IN” con un corpiño deslumbrante y un pareo rosa semi transparente. Su corte de pelo rubio se complementó con un par de grandes pendientes de plata y dos deslumbrantes collares de gargantilla.

Más tarde se le unió en el escenario la cantante de pop brasileña Anitta para interpretar su tema en colaboración “Faking Love”. La cantante, de 28 años, resaltó su figura con un body magenta sin tirantes y unos tacones de tiras a juego. El comediante Pete Davidson acompañó a Miley Cyrus en la conducción del show

Haciendo gala de su destreza musical, Miley estaba ansiosa por actuar junto a Brandi Carlile. La pareja ofreció una impresionante interpretación de la canción de Carlile “The Story”, en la que Cyrus cantó con éxito el contagioso estribillo para el público.

La cantante y compositora de 40 años se vistió para la ocasión con unos pantalones azules a rayas y un chaleco a juego.

Luego, Miley se deshizo de su problemático atuendo de apertura y apareció con un vestido negro ceñido y adornado con cadenas de oro.

Después de cantar “The Story”, Brandi y Miley se pusieron muy nostálgicas al interpretar el éxito de Miley de 2009, “The Climb”.

Jack Harlow, que fue presentado por su amigo Pete, fue el siguiente en subir al escenario con un jersey de cuello alto con estampado de llamas rojas y blancas y unos pantalones marrones. El rapero completó el look de moda con unas zapatillas blancas.

Entre las muchas actuaciones, hubo sketches cómicos protagonizados por Pete y Miley, incluida una memorable canción paródica titulada Unrealistic Resolutions.En ella, la pareja actuaba en un yate con atuendos inspirados en Miami Vice mientras Pete intentaba elaborar una lista de propósitos de Año Nuevo para sí mismo, muchos de los cuales parecían inalcanzables.

Miley aportó su talento vocal al sketch, contestando a la lista de propósitos de Pete con algunas letras ingeniosas.

El programa de Miley y Pete, repleto de estrellas, sustituyó al especial anual de Nochevieja de Carson Daly.