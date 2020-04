Miguel Angel Toma dejará de representar a la ANSES por Techint

El mandato del ex titular de la SIDE designado por Macri venció en diciembre. Por la cuarentena, no se pudo designar a su sucesor.

Miguel Ángel Toma, director designado por el Estado en el Grupo Techint durante el Gobierno de Mauricio Macri, seguirá en su cargo hasta que finalice el aislamiento obligatorio. Las demoras propias del Estado, los reglamentos de las empresas en las que la Anses tiene acciones y las medidas tomadas por el Ejecutivo para frenar el avance del coronavirus le jugaron una mala pasada al Gobierno que deberá tolerar a las autoridades designadas por Cambiemos hasta que las actividades se reanuden.

El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, aseguró que el Estado no tiene chance de remediar la situación en lo inmediato y confirmó que después de que concluya la cuarentena el ex titular de la SIDE dejará su cargo en Techint. En ese sentido el funcionario detalló ante PáginaI12 que “si bien Toma tiene el mandato vencido continuará en el cargo hasta que la Asamblea de accionistas lo reemplace, porque no se pudo designar al nuevo director”, y agregó: “No pudo designarse el nuevo porque no hubo asamblea. Se iba a hacer la última semana de marzo pero las actividades están todas suspendidas por el aislamiento. Así que se tendrá que convocar a una nueva asamblea”.

Si bien las miradas recayeron sobre el ex titular de la SIDE que justificó la decisión del Grupo Techint de despedir a 1400 trabajadores, lo cierto es que muchos de los directores nombrados por el macrismo aún están en funciones.

Toma argumentó que “la empresa suspendió obras privadas y siguiendo el convenio colectivo dio de baja a los trabajadores. Cuando se reanude la obra se los volverá a contratar. Esto no merece polémica: suspendimos trabajadores amparados en el convenio colectivo”. En ese marco el ex funcionario Duhaldista también señaló que “Techint va a tratar de buscar los mecanismos para revertir la medida de las suspensiones” y aclaró: “Estoy tan compungido como cualquiera por esta situación, pero actuamos dentro de la ley”.

Por us parte, Vanoli recordó que cuando asumió como Director Ejecutivo, le pidió la renuncia a todos los Directores que representaban al organismo en las empresas en las que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene acciones y, cuyos nombramientos habían estado a cargo de la gestión anterior y que casi todos presentaron renuncias, con excepción de dos casos.

En la misma sintonía, desde el Ejecutivo aclararon que “Toma, como la mayoría de los directores designados por el Estado, ya tiene el mandato cumplido. Al resto se les pidió la renuncia”. En ese marco sólo dos directores han decido “atrincherarse”: Javier Peire en el Grupo Concesionario del Oeste S.A, y Santiago Alberdi en Pampa Energía S.A. El resto espera la realización de la asambleas para su remplazo.

El funcionario, por su parte, le explicó a este diario que la situación en general se podrá comenzar a normalizar cuando se levante el aislamiento obligatorio. “La situación no la podemos resolver hasta que termine la cuarentena. Están suspendidas todas las actividades. Recién después del 12 abril se volverán a realizar las convocatorias de las asambleas para designar a los nuevos directores”. En tanto, respecto a los dos directores designados por el Gobierno de Cambiemos que no quieren dejar su cargo el titular de la Anses señaló: “Habría que ver el mecanismo judicial a través de la ley de sociedades que les impida seguir. Eso ya será un pelea judicial importante”.

La Anses es accionista minoritario en todas las empresas en las que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tiene participación. Por lo tanto no tiene facultades para modificar de ninguna manera el funcionamiento societario. Sin embargo, es imposible minimizar el rol político de un director designado por el Gobierno de turno en medio de una crisis como la que soporta la Argentina en la actualidad.

La situación que se hizo visible en Techint a partir de las declaraciones de Toma se repite en muchas de las empresas más grandes de la Argentina. Por ejemplo En Aluar, el director en representación de la Anses es Alejandro Fargosi, en Camuzzi, José Torello, y en Migor, la firma que está bajo la tutela de Nicolás Caputo, Iñaki Arreseygor. Todos nombrados en la era Cambiemos.

Cada uno de estos directores, segun le confirmaron a Página/12 dos fuentes empresarias, cobran entre 350 mil y 600 mil pesos dependiendo del tamaño de la empresa y del rubro en el que se desempeñe.

Por Agustin Alvarez Rey – Página/12