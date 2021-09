Miguel Ángel Solá trató de “imbéciles” a Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand

Este domingo, durante la emisión de El run run del espectáculo (Crónica), revelaron una entrevista realizada por Andrea Chiarello a Solá para Mamás felices (UCL TV), un programa que aún no salió al aire. “La Argentina nunca fue un pueblo idiota, pero ahora lo está pareciendo y eso es muy grave”, se escucha que dice el actor durante la entrevista.

Luego, siguió: “La Argentina fue un pueblo instruido, un pueblo que en el año 1967 tenía 3500 salas de teatro y cine. Había 17 millones de habitantes y el 25% de la población consumía cultura. Tenía entre un 3% y 7% de analfabetismo”.

Para marcar su punto,Solá comenzó a comparar el pasado con la actualidad: “Mirá la situación de hoy, que roza el 40% de analfabetismo y roza los límites de pobreza más agraviantes para el ser humano. La droga, la prostitución y la violencia son un caldo de todo los días, y eso hay que revertirlo”. En ese momento, la conductora lo interrumpió e introdujo el tema de la dirigencia política y gubernamental. “Estamos en constante caída, pero hay elecciones y el pueblo elige. Habría que ver qué pasa ahí”, le dijo la mujer.

Aprovechando el pie, discrepó: “El pueblo elige entre lo que le dan a elegir. Es una democracia formal, pero no es una democracia creativa que vaya buscando a los mejores de cada rubro para hacer un gobierno”. Además, el artista criticó: “Siguen haciendo lista sábana con los ñoquis que hay ahí, con gente que busca enriquecerse personalmente y que mientras tanto va empobreciendo el bolsillo, el cerebro y corazón de la gente. Ese es el gran problema argentino hoy”.

Tras una visión pesimista, Solá lanzó un poco de optimismo: “Pero eso se puede revertir,solamente si la buena gente buena, capaz, idónea y luchadora se junta para pelear contra toda esa basura. Si no, no se va a poder y vamos a seguir escuchando quejas de los servicios, la policía… pero no vamos a escuchar la capacidad que tienen los argentinos para crear”.

Finalmente, arremetió contra los icónicos conductores: “Vamos a seguir escuchando al imbécil de Tinelli, a la imbécil de Mirtha Legrand y a la imbécil de Susanita (por Susana Giménez). A los imbéciles que mandan toda la información del país. Durante 45 años están mandando esa información”.