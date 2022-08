Migue Granados: “Me gustan otras cosas más allá de la estética”

Florencia Peña recibió a Migue Granados en la edición de martes de LPA. El humorista se animó a contestar “La ruleta de las anécdotas”, donde contó algunas historias muy divertidas, como por ejemplo una con una mujer que no lo conocía a él ni a su padre Pablo Granados.

Además, la conductora le consultó si le erotiza el humor en las mujeres. “Me copa, mi mujer es muy graciosa. Cada uno tiene su estilo. Me gustan otras cosas más allá de la estética, mi mujer es una bomba igual. Le encuentro la vuelta para que me guste todo“.