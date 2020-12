Migraciones dice que las provincias deben controlar que los viajeros cumplan la cuarentena

Tras la suspensión de vuelos y el cierre total de fronteras, afirmaron que “los argentinos van a poder salir e ingresar del país solo desde Ezeiza”.

“El mundo se está cerrando y en nuestro país estaba a contramano, estábamos flexibilizando medidas porque estábamos bien con los números”, expresó la funcionaria, donde agregó que el Gobierno estaba “observando con preocupación” la nueva cepa en el Reino Unido.

En esa línea, informó: “El Presidente decidió suspender la prueba piloto que permitía el ingreso de extranjeros de países limítrofes para hacer turismo. Se decidió el cierre de fronteras terrestres habilitados que eran muy pocos y también se suspenden los vuelos de los países afectados como Gran Bretaña, Australia, Dinamarca, Italia y Holanda”. Estas medidas son a partir de las 00:00 del 25 de diciembre hasta el 8 de enero.

De todas maneras, aclaró: “Los argentinos van a poder salir e ingresar del país, van a poder regresar de sus vacaciones pero a través de Ezeiza, va a ser el único paso internacional habilitado con la condición de que deben presentar un PCR negativo y hacer 7 días de cuarentena”.

Cuando le consultaron sobre quién va a controlar que los viajeros hagan el aislamiento, señaló: “Las provincias deben controlar eso. Nosotros solo les informamos quiénes ingresan y dónde declaran que van a hacer la cuarentena”.

“También estamos implementando un laboratorio en Ezeiza para los que no puedan realizarse un PCR en el lugar de destino. Cambiamos absolutamente Ezeiza: no podés ingresar con acompañantes, los aviones llegan cada 30 o 40 minutos para que no se acumule gente. Lo que antes hacías en Migraciones, ahora se hace online”, contó.

El Gobierno nacional dispuso este miércoles 23 de diciembre nuevos requisitos para el ingreso y egreso de argentinos y residentes a la Argentina, entre ellos la presentación de un test de PCR negativo y la realización de una cuarentena obligatoria de 7 días, a partir de las 00:00 del 25 de diciembre hasta el 8 de enero.

Además, se dispuso “suspender la llegada y salida de vuelos desde y hacia Italia, Dinamarca, Países Bajos y Australia, como así también mantener la restricción con Gran Bretaña, a raíz de la situación epidemiológica que registran estos países tras la aparición de una nueva cepa de COVID-19“.

En ese marco, el Ejecutivo indicó que “queda en suspenso la prueba piloto que autorizó el ingreso de turistas extranjeros provenientes de países limítrofes, tanto por en las terminales aéreas de Ezeiza y San Fernando, como por la portuaria de Buquebus“. “En esta terminal del Puerto de Buenos Aires sólo se autorizará el ingreso de argentinos y residentes”, agregó.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dispuso también que “los pasos fronterizos de San Sebastián e Integración Austral, ambos situados en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, queden exceptuados de la restricción de egresos e ingresos, para garantizar el tránsito con la República de Chile y la conexión con el resto del territorio argentino”.

En esa línea, el Gobierno nacional definió que para el ingreso a la Argentina “por cualquiera de las vías autorizadas, las personas que se hayan visto imposibilitadas de realizar el test de PCR negativo con 72 horas de antelación al embarque en el país de procedencia, podrán realizar un análisis a su arribo a Ezeiza”.

En tanto, quedan exceptuados “diplomáticos, funcionarios, y personal esencial proveniente de los destinos habilitados deberán contar con autorización de la DNM, presentar test de PCR negativo y seguro COVID“.

También quedan al margen “personal de transporte internacional y tripulaciones quedan exentos de los requisitos, bajo la aplicación de los protocolos sanitarios específicos, en el ejercicio exclusivo de su actividad”.

Entre el grupo de los exceptuados se incluyen a “los deportistas enmarcados en protocolos específicos para eventos deportivos, previa autorización de la DNM y autoridad Sanitara, su actividad será supervisada por el Ministerio de Turismo y Deportes”.