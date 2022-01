Mica Viciconte sorprendió al contar su ritual para que le vaya bien en MasterChef

La participante, que deberá deleitar a los jurados para zafar de la gala de eliminación, se sinceró en el ciclo de Telefe.

Luego de quedar entre los cuatro participantes que pelearan por no quedar eliminados de MasterChef Celebrity 3, Mica Viciconte (que se decidió a dejar todo en la cocina junto a Tomás Fonzi, Paulo Kablan, Denise Dumas) contó cuáles son sus cábalas para que le vaya bien en el ciclo de Telefe.

Ante la consulta de Santiago del Moro sobre si posee alguna cábala, la pareja de Fabián Cubero –de quien espera a su primer hijo, a quien llamarán Luca– se sinceró ante las cámaras: “Sí, he tenido. En algún momento, algunas aparecen”.

“No sé si son TOCs (Trastornos Obsesivos Compulsivos) o son cábalas… ¡son mambos!”, agregó, entre risas. Y cerró, divertida: “Hago bastante la señal de la cruz o toco el piso. Tengo un montón”.

LA CONFESIÓN DE MICA VICICONTE SOBRE CÓMO VIVE LOS CAMBIOS DE SU EMBARAZO

Sin ocultar todos los momentos difíciles que le tocó sobrevellar desde que quedó embarazada, Mica se confesó en una profunda nota con la revista Caras: “Me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tener que hacer un tratamiento. Eso me estresó”, comenzó diciendo.

“Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba”, agregó, sin ocultar su emoción por este sueño.

E indagada por sus emociones, cerró: “Es tremendo. Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces, no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad”.