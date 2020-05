Mercado Libre, o como ponerle el cascabel al Gato

Hoy la Argentina tiene la posibilidad de cambiar una Política que lleva más de 40 años, donde la valorización financiera domina la Economía del País, con un grupo de Grandes Empresas, las cuales, también juegan a las finanzas. Si no hay Impuesto a la riqueza – no por su volumen de dinero, sino por lo que significa Políticamente – no habrá democracia Económica y sin ella, hambre y desolación.

La Empresa Mercado Libre, nacida hace poco más de 20 años, es una de las “empresas de garaje” que dio la Revolución Cibernética, de procedencia Argentina, que hoy se encuentra en gran cantidad de Países.

Comenzó como un portal de ventas. Cuando uno buscaba un libro y no se encontraba en una librería de nuevos o de usados, el último recurso era Mercado Libre. Pero no solo libros sino muebles, afiches, maquinas, automóviles, etc.

Con el tiempo esta empresa que te vendía al contado o por medio de tarjeta, fue achicando la forma de vinculación entre comprador y vendedor: la compra en efectivo se debe hacer en un Pago Fácil, Rapi Pago o similar, y la misma empresa te vende en cuotas sin necesidad de tarjeta bancaria.

Lo que había empezado como un portal de compra y ventas, se fue transformando en un gran negocio que te cobra un porcentaje o comisión por utilizar su página para vender. Además, el cobro es según en qué ubicación de la página se publica tu producto.

La venta que realiza en cuotas, sin medio bancario, cobra intereses usurarios por el retraso del pago de la cuota, pero hoy Mercado Libre se extendió al servicio para negocios donde a través de esta Empresa, se pueda pagar en los negocios con débito y es Mercado Libre el que presta el servicio, cobrando un interés como lo hace cualquier tarjeta bancaria. Una de las ventajas de Mercado Libre es la diversificación de los medios de pago que ofrece: “mercado pago” ofrece a los comerciantes la generación de código QR, previo depósito desde la página y los negocios que tienen este servicio te cobran a través de este código, como una tarjeta de crédito, pero prepaga.

Esta Empresa se ha transformado en una de las 100 Empresas de Tecnología más grandes del Mundo, formando parte del Nasdaq 100 desde mediados de 2017. Con una valuación de mercado de US$ 38.440 millones es la empresa más grande Argentina. Su CEO y creador, Marcos Galperin no vive en la Argentina, sino en Uruguay. Viaja todos los días a nuestro País en su avión privado a trabajar.

La primera cuestión a considerar es que para la Empresa el portal de venta paso a segundo plano y su principal actividad y más lucrativa, son los servicios financieros. Sin embargo, hoy tiene su actividad encuadrada como comercio, sus empleados cobran sus sueldos determinados por las paritarias del Gremio Mercantil y no por el de los Bancarios, lo que estaría de acuerdo con las tareas que realizan. Sabemos que el Gremio de Comercio tiene sueldos que son menos de la mitad de los Bancarios, lo que provee a la empresa de una rentabilidad extra.

Recientemente Mercado Libre ha proyectado lanzarse, aprovechando la coyuntura de la pandemia y el cambio en los hábitos de consumo, al segmento supermercadista, mediante el desarrollo de su espacio de venta online, con lo que se esperan más conflictos tanto a nivel de encuadre gremial como con las empresas líderes del sector.

Pero Mercado Libre, tuvo un lobby muy grande durante el Gobierno de Mauricio Macri, que además de permitirle hacer todo, sin pagar nada, trabó el ingreso de Amazon (empresa ya asentada en el segmento supermercadista) a nuestro País, por ser competencia directa de Galperin.

La razón de referirnos hoy a Mercado Libre, es la discusión del Impuesto a la riqueza. Esta novata Empresa que en poco tiempo trepó los primeros lugares de nuestro País y del Mundo, realiza lo que quiere con nuestra legislación. Las Grandes Empresas Argentinas, SOCMA, Techint, Bulgueroni, Pescarmona, entre otras, fueron los grandes ganadores de la Dictadura Cívico Militar, algunos cuentan que les enviaban a los Militares de turno los listados de los “Trabajadores Molestos”, para que no “Molesten Más”.

Apelando a su Razón en tiempos de Pandemia, para que acaten el Impuesto, es un error más de la clase Política que cree que con estos personajes se puede hablar razonablemente. Revisando las cuentas del Banco Central, son los mismos empresarios que fugaron la deuda, fuga que totalizó u$s 86.000 millones y que se triplicó en la era Macri (2015-2019).

Para muestra, el otro día por C5N, le realizan una entrevista a Eduardo Duhalde, donde hablaba las bondades de los grandes empresarios Argentinos. Pero él fue el Presidente que le pacifico las deudas, gran ganador Clarin, sacó la ley de bienes culturales, de nuevo gran ganador Clarín, y con la devaluación permitió que las Empresas que habían vendido en los 90, durante la convertibilidad, sacando el dinero de la Argentina, pudieran volver a comprar sus Empresas a un tercio de lo vendido.

En definitiva, si no le pones el cascabel al gato, este juega libre por la casa, te come la comida y deja sus heces por donde se le antoja.

Por Fernando Alfredo Cantero

Diputado Nacional (MC)