Máximo Menem habló por primera vez de su papá y fue durísimo: “cuando era chico veía a mis primos jugar con sus papás y me preguntaba por qué yo no tenía al mío”

El hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem reveló cómo se sentía con relación a su padre. En una entrevista para una revista chilena, Máximo Menem se sinceró como nunca.

Nunca dio una entrevista. Pero ahora que cumplió 18 años, Máximo Menem, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem, habló en exclusiva con la revista chilena Velvet. Y como nunca reveló sus sentimientos con respecto a su papá.

Máximo Menem Bolocco tuvo un tumor cerebral en noviembre del 2018 y logró superarlo, y cuando el periodista le preguntó por qué creyó que se había enfermado, él respondió: “le pregunté lo mismo al doctor. Me respondió que se sacaría un Nobel si supiera. Yo creo que lo pasé muy mal el 2018 y esto fue el final de esa experiencia mala”, responsabilizando en cierta manera a su padre, Carlos Menem.

De aquel momento, recordó la visita que su padre le hizo en Chile cuando él estaba internado: “Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita (Menem, su media hermana), cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó“, reveló.

“Era muy difícil contactarse con él (su papá). Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil”, explicó. Además, dice que cuando viajó a Argentina no fue lo que esperaba. “Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, se lamentó en la entrevista.PUBLICIDAD

“Cuando chico veía a mis primos jugar con sus papás y me preguntaba por qué yo no tenía al mío, pero después uno crece. Creo que mis máximos referentes de papá son Pepo (Daire, pareja de Cecilia) y Gonzalo Cisternas, el papá de los 2 hijos mayores de la Diana (se refiere a Diana Bolocco, hermana de Cecilia). Pero de mi papá no sé mucho”, aseguró en la entrevista.

Así y todo recordó los últimos momentos junto a él, cuando ya estaba mal de salud. “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”, expresó.

“No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era“, destaca.

La tapa y foto de la producción en la revista chilena Velvet.

Por Daniel Fajardo-Revista Para Ti