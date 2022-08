Máximo Kirchner dijo que Juntos por el Cambio “está secuestrado por Mauricio Macri”

En un acto del PJ bonaerense en Avellaneda, el diputado le envió un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta para “que muestre que tiene el coraje de no dejarse extorsionar” por el expresidente.

El presidente del Partido Justicialista bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, encabezó este viernes un acto en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Avellaneda donde llamó a la oposición a “sacarse de encima” a Mauricio Macri.

Qué dijo Máximo Kirchner en Avellaneda

En una de sus primeras intervenciones tras tomar la palabra, Máximo Kirchner apuntó directamente contra los dirigentes de Juntos por el Cambio. “Al jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) le detonaron prácticamente la vida espiándolo. ¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir en un espacio político cuyo líder espía a sus propios dirigentes? Anímense”, alentó el líder del PJ bonaerense.

“Como dirigente me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima”, continuó en la misma línea.

Para cerrar ese pasaje de su discurso, Máximo Kirchner le habló a Horacio Rodríguez Larreta: “Si aspira realmente el jefe de Gobierno porteño a gobernar, que se le pare de manos y les demuestre a los argentinos que por más que tiene otras ideas, tiene el coraje de no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años”.

Qué dijo Máximo sobre el pedido de condena a Cristina Kirchner

Pese a que se esperaba que hiciera alguna mención a la causa Vialidad, el diputado nacional se limitó a agradecer las muestras de apoyo a la Vicepresidenta y remarcó que “si a Cristina (Kirchner) la está defendiendo la gente es porque cuando tuvo que pulsear con esta gente siempre fue en función de los intereses de las mayorías“.

Sobre este punto, Máximo Kirchner aseguró que “la mejor forma de defender a quien queramos defender es defender nuestra patria, porque van a venir por la flexibilización laboral, por la flexibilización impositiva y luego por la flexibilización ambiental, para sacar nuestros recursos a como dé lugar”.

Quiénes asistieron al acto de Máximo Kirchner en Avellaneda

En la sede de la UOM de Avellaneda, el hijo de los exmandatarios argentinos estuvo secundado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, y el líder metalúrgico local, Daniel Daporta.

En primera fila estuvieron el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la titular del PAMI, Luana Volnovich, y el intendente interino de Avellaneda, Alejo Chornobroff.

El agradecimiento a los metalúrgicos

Durante su discurso destacó el rol de Furlán durante su paso por la Cámara de Diputados y describió al gremialista como “un dirigente que se forjó ante muchas presiones”.

En uno de los pasajes de su intervención, leyó datos de la producción de acero y de las ganancias obtenidas por una de las principales empresas del sector y reclamó la implementación de un incremento salarial por suma fija para compensar pérdidas en los haberes como producto de la inflación.

“¿Con esas cifras que muestran en sus ganancias no pueden pagar una suma fija de 30 mil pesos de acá hasta diciembre mientras se desarrolla la paritaria? Ellos no valoran a los compañeros que producen de esa manera. Por eso le tengo plena confianza en cómo Abel va a defender los intereses de los trabajadores. Él sabe cómo soportar presiones”, concluyó Máximo Kirchner.