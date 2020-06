Mauricio Pochettino: “Bielsa está al mismo nivel que Menotti y Bilardo”

El DT argentino puso al Loco a la misma altura que los entrenadores campeones del mundo por “capacidad y talento”.

Pasa el tiempo y cada vez toma más valor los títulos mundiales conseguidos por César Luis Menotti en 1978 y por Carlos Salvador Bilardo en 1986 porque por la cercanía entre ambos y porque en 1990 la Selección argentina llegó a otra final parecía algo normal pero transcurrieron más de 30 años y ellos dos siguen siendo los únicos yeso que pasaron grandes entrenadores y excelentes jugadores. Y es por eso que la comparación de Mauricio Pochettino suena tan osada cuando ubica a Marcelo Bielsa entre los mejores.

“Tengo un cariño especial por él y Marcelo seguramente puede ser un entrenador al nivel de ellos, puedo decir que sí. Misma capacidad y mismo talento. Pero como hoy en día todo se mide a través de los resultados, no es fácil para que eso se acepte en una sociedad como la de hoy”, opinó el ex DT de Tottenham en un live de Instagram con Pasión Celeste de Murphy, su pueblo natal.

Bielsa es el descubridor de Pochettino como futbolista cuando lo llevó a las inferiores de Newell’s y además lo convocó para jugar el Mundial del 2002, ese que Argentina quedó eliminada en primera ronda y puso en duda todo el buen trabajo que venía haciendo. “Lo que pasa es que vivimos en una sociedad exitista donde ganar para mucha gente casi es lo único y lo que importa. Los procesos y todo lo otro quedan en segundo plano. No tuve la suerte de trabajar con Bilardo y Menotti pero haber ganado el 78 y 86 hace que los dos sean referentes por la magnitud del título. Es verdad que se podría incluir a Marcelo”, elogió el DT de 48 años.

Poch conoce como pocos al Loco y como tantos otros jugadores que lo tuvieron, no dudan en ponerlo siempre en lo más alto, porque siempre algo les deja aunque eso no se vea siempre en los resultados y en la comparación está más que claro que no es ni menottista ni bilardista sino que creó su propia escuela y de alguna manera él es uno de sus alumnos: “Puede estar un poco en el medio. Puede ser que esté en una situación de ni para un lado ni para el otro… Para ser un referente a ese nivel tenés que ganar un título como una Copa de Mundo. El principal activo de Bielsa es haber creado algo diferente a Bilardo y a Menotti”.